Francesca Michielin è tornata sul palco di Sanremo in una veste inedita, quella di direttrice d’orchestra per la canzone in gara di Emma Marrone. Un’altra cantante ha voluto dire la sua

Un percorso molto simile unisce le due famose cantanti Emma Marrone e Francesca Michielin. Entrambe sono state portate all’attenzione del grande pubblico dopo aver vinto due importanti talent show. Emma Marrone s’impose nel 2010 come vincitrice di “Amici di Maria De Filippi”; la Michielin, invece, trionfò nella quinta edizione di “X factor”.

Le loro carriere si sono intrecciate numerose volte con il Festival di Sanremo. Ricordiamo che la Marrone lo vinse 10 anni fa con il brano “Non è l’inferno” mentre l’ultima partecipazione nelle vesti di concorrente di Francesca Michielin risale all’anno scorso in duetto con Fedez con “Chiamami per nome”, conquistando il secondo posto del podio. É, dunque, una bellissima sorpresa vederle insieme sul palco dell’Ariston in una collaborazione inedita ma efficace. Al Festival di Sanremo 2022 Emma Marrone cerca la vittoria con la canzone “Ogni volta è così” e a dirigere l’orchestra è proprio Francesca Michielin.

Francesca Michielin: perché può dirigere l’orchestra di Sanremo per l’esibizione delle collega Emma Marrone

Francesca Michielin aveva annunciato giorni fa in prima persona tramite un post su Instagram che avrebbe diretto l’orchestra a Sanremo durante l’esibizione di Emma Marrone. “Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere” – aveva dichiarato.

La cantautrice originaria di Bassano del Grappa, classe 1995, ha tutte le competenze per poterlo fare poiché prossima a conseguire la laurea presso il Conservatorio. Su Twitter ha ricordato: “Sto finendo di scrivere la tesi di laurea, sto sclerando male ma sono anche mega felice perché vedo pian piano concretizzarsi il capitolo finale di un percorso in conservatorio che è durato tanto e mi ha dato tanto”.

Emma Marrone ha accolto con entusiasmo l’idea che fosse proprio lei a dirigerla durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, considerando l’evento un’occasione speciale per poter festeggiare i primi dieci anni di carriera della collega.

E a proposito di colleghe, un’altra primadonna della canzone italiana ha voluto omaggiare la Michielin in questo suo nuovo percorso, augurandole il meglio con delle parole di incoraggiamento. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che ha scritto: “Un grande in bocca al lupo a te… Fai le magie con quella bacchetta”. Che sia il preludio di una collaborazione a tre?