Katia Ricciarelli continua a farsi valere all’interno della casa del “Grande fratello vip”, cosa è accaduto nelle ultime ore?

Il “Grande fratello vip” continua i concorrenti si stanno facendo conoscere giorno dopo giorno. C’è chi è appena entrato nella casa più spiata d’Italia e chi invece è lì dall’inizio e si sta facendo valere sempre di più.

Tra questi c’è Katia Ricciarelli che con il suo modo di fare riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico appassionato, alcune volte però le sue parole e i suoi gesti non passano inosservati.

GF Vip, Katia Ricciarelli nel mirino: rischia la squalifica?

Nonostante sia stata più volte ripresa dagli autori e i concorrenti, Katia Ricciarelli non si ferma e continua a dire la sua su alcuni episodi che si manifestano all’interno della casa più spiata d’Italia.

Così quella che sembrava essere una chiacchierata tranquilla tra amici si è trasformata in una discussione accesa che ha messo in imbarazzo i presenti.

All’appello c’erano Antonio, Soleil, Delia, Giucas, Barù e Gianluca, quando all’improvviso la cantante veneta se n’è uscita con una frase che ha già fatto il giro del web. Antonio Medugno e Gianluca Costantino, i due nuovi arrivati, hanno scritto su un foglio per un gioco che le gieffine che li hanno accolti nel migliore dei modi sono state Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro.

Questa rivelazione ha fatto esplodere Katia Ricciarelli che ha affermato: “Guardate che se vi imbrocco a tutti e due da soli, vi sbatto al muro e vi violento!”. Poi ha aggiunto: “Così capirete cos’è una donna…tiè! Beccati questa!”.

Per il web tale esclamazione è stata l’ennesima bravata dell’artista, chissà se il “Grande fratello vip” questa volta prenderà dei provvedimenti seri? Qualcuno pensa addirittura ad una squalifica, ma per l’esito dovremmo attendere ancora qualche giorno visto che il reality andrà in onda il 7 febbraio. Venerdì, infatti, il solito appuntamento non ci sarà.