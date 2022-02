Ilary Blasi mette in difficoltà Totti: quello che sta ascoltando ha dell’incredibile. L’annuncio lo sconvolge, poi la svolta

Chi non ama Ilary Blasi e Francesco Totti? Una delle coppie più belle e genuine dello showbitz di casa nostra. Sono veri, puri e non ostentano la loro ricchezza perché nonostante il successo sono rimasti umili dentro e fuori.

Ilary si sta preparando per il ritorno de “L’Isola dei Famosi” e già da tempo è partito il toto-nomi. Per il momento si vociferano Ilona Staller e Carmen Di Pietro con figli a seguito, Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, entrambe “nate” dalla casa del “Grande Fratello”.

Cosa succederà quest’anno? Tutto da vedere, lo scorso anno gli ascolti non sono stati scoppiettanti ma la moglie del Pupone è stata confermata anche dopo il flop totale di “Star in the Star”.

Ma è sui social che Ilary dà il meglio di sé, soprattutto insieme al marito. Ogni tanto, infatti, ci regalano alcune gag che sono degne di una vera sit-com. Tra le tante una è indimenticabile.

Ilary Blasi e l’annuncio a tavola: Totti è di sasso

Totti completamente spiazzato da Ilary Blasi e dall’annuncio fatto a cena, quando tutti sono a tavola. L’ex calciatore non capisce, è perplesso e sgrana gli occhi. L’annuncio fatto dalla moglie lo ha destabilizzato.

“Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Lo sai o no? Fai il vago? Hai capito chi è la donna incinta? Non ti vengono dei dubbi?”. La comunicazione e le domande incalzanti di Ilary a Francesco. La famiglia si allarga e per un attimo Totti ha pensato che potesse diventare di nuovo papà, dopo la nascita, ormai, cinque anni fa della sua terzogenita.

Ilary aveva preparato tutto ad hoc filmando la scena e postandola nelle Instagram Stories ma a “rovinare” la gag ci ha pensato proprio la piccola di casa che con la sua ingenuità ha detto: “Donna incinta? Paolaaaaaa!”. A essere in dolce attesa, infatti, non era la presentatrice ma la gatta, Donna Paola, che da un po’ di tempo è entrata in casa Totti.

Solo allora Francesco ha rilassato un po’ il suo volto e ha messo da parte l’incredulità iniziale. Sua moglie ed i figli sono morti dal ridere e anche il pubblico social che li segue.