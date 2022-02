Mahmood e Blanco, il cantautore bresciano entra e sbatte via tutto, il gesto non piace ad Amadeus – FOTO

Mahmood e Blanco, anche in occasione della terza serata del Festival di Sanremo, sono riusciti a spiazzare i milioni di telespettatori e lo stesso Amadeus

Brividi è una delle canzoni favorite di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. A cantarla sono Blanco e Mahmood, un duo insolito che ha conquistato tutti quest’anno, facendo numeri da record. Il loro brano, infatti, è stato quello più ascoltato su Spotify in 24 ore dall’uscita nella storia del panorama musicale mondiale.

Per Mahmood non è la prima volta al Festival. Già nel 2018 aveva partecipato e vinto con Soldi, brano che riscosse un grandissimo successo e che presentò successivamente all’Eurovision. Anche quest’anno il suo brano è uno dei favoriti e non è così difficile immaginare ad una seconda vittoria. Per Blanco, invece, il suo è stato un vero e proprio esordio.

Blanco e Mahmood al Festival di Sanremo per la terza serata: il dettaglio particolare

Blanco si è presentato martedì, per la sua primissima volta al Festival di Sanremo, con un mantello lunghissimo che Amadeus ha rischiato di stracciare al momento della presentazione. Infatti, durante l’esibizione, Blanco lo tolto. Successivamente, ha dichiarato che anche a lui dava fastidio.

Stasera, a gran sorpresa, è tornato nuovamente con un mantello. Appena è giunto giù alle scale, Amadeus lo ha notato subito. “Fammi spostare o rischio di stracciarti pure questo” gli ha detto ironicamente, mettendosi dall’altro lato. Blanco, per evitare qualcosa del genere, ha deciso di toglierselo direttamente ancor prima di cominciare a cantare.

Un gesto che ha divertito molto i telespettatori, che in questi giorni hanno imparato a conoscere il 18enne e hanno scoperto in lui uno spirito molto particolare. Infatti, Mahmood scherza spesso sul fatto di non sopportarlo, perché è troppo energico a differenza sua che è molto più tranquillo e pacato. C’è anche da dire che Blanco e Mahmood hanno ben 11 anni di differenza.

Anche questa sera, la loro esibizione ha riscosso un successo incredibile: i loro nomi sono spuntati subito in cima alle tendenze di tutti i social network.