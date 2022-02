La talentuosa attrice italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto che ha fatto girare la testa al web intero…

Matilde Lojacono, in arte Matilde Gioli, ha condiviso una foto senza precedenti: i fan non credono ai loro occhi!

Nell’immagine la fantastica trentaduenne viene immortalata in piedi, mentre tiene in mano una penna, guarda verso la sua sinistra e ride di cuore: una bellezza che non teme rivali!

La favolosa influencer italiana ha fatto strage di cuori: il suo nuovo post è sulla bocca di tutti!

Nello scatto Matilde posa con indosso una gonna di jeans ed un top bianco, che le lascia la pancia scoperta: la Gioli detta le leggi della moda!

Siete curiosi di vedere la foto più cliccata del secolo? Reggetevi forte, perché resterete senza parole…

Matilde Gioli sembra scesa dall’Olimpo: è unica e inimitabile! Un fan le scrive: “Raggio di sole” – FOTO

Una cosa è certa: i fan di Matilde Lojacono non chiuderanno occhio stanotte!

Il post è stato bombardato di visualizzazioni, mi piace, condivisioni, messaggi e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Raggio di sole“; “Complimenti per la tua bellezza”; “Foto stupenda: tu soprattutto” oppure “Sei proprio bella”.

Grazie al suo top aderente, un utente molto attento ha anche notato il piercing che la Gioli ha in quel posto proibito: “Il piercing è al posto giusto!“. Anche voi lo riuscite a vedere?

Non c’è dubbio: la magnifica fashion blogger non poteva fare ai fan un regalo migliore di questo nuovo post!

Oltre ad essere molto famosa nel mondo dello spettacolo e del cinema, Matilde Gioli è dunque anche super seguita sul web: il suo profilo Instagram conta ormai più di 448.000 followers.