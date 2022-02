Melissa Satta ha pubblicato alcuni scatti in cui ha sfoderato tutta la sua bellezza: il nuovo look divide la platea.

Melissa Satta, fin dal suo ingresso nel mondo dello spettacolo, ha conquistato il pubblico con la sua bellezza fuori dal comune, con la sua eleganza e con la sua sensualità. La nativa di Boston è stata spesso sotto i riflettori anche per la sua relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng: i due hanno avuto un figlio, si sono sposati, si sono lasciati, si sono ripresi e si sono allontanati nuovamente. Melissa, sui social network, regala sempre contenuti di un certo livello mostrando le sue forme strepitose e il suo fisico da cardiopalma.

In questa fredda serata di inizio febbraio, la showgirl ha scaldato gli animi dei suoi seguaci condividendo una serie di fotografie meravigliose. Il post ha ovviamente fatto il giro del web a velocità impressionante e ha avuto la capacità di accogliere innumerevoli commenti: la classe 1986 ha deciso di svelare il suo nuovo look, dividendo di fatti la “folla”.

Melissa Satta, serie di foto pazzesche: il nuovo look divide la platea

Melissa ha arricchito il suo profilo di Instagram con una nuova serie di immagini favolose. La sua bellezza conquista sempre le attenzioni dei suoi followers: tutti i followers sono letteralmente innamorati di lei. Con un outfit decisamente particolare, la modella ha stregato gli ammiratori assumendo anche pose straordinarie.

Il nuovo look, tuttavia, divide la platea. La Satta si è presentata sul web con un vistoso cambiamento della sua capigliatura, sfoderando una frangia che non passa di certo inosservata. Ci sono tantissimi commenti positivi verso il suo radicale cambiamento, ma c’è anche chi non ha apprezzato. “Sei ancora più sexy così“, ha scritto ad esempio un seguace. “Inguardabile”, “Stavi meglio prima”, “Meravigliosa, ma la frangia ti sta male”, si legge anche.