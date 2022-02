Tempo bello in tutta Italia, fatta eccezione per alcune regioni. L’anticiclone della Candelora ha lasciato il paese, vediamo la situazione nel dettaglio.

Sole in quasi tutta Italia fatta tranne in Puglia, i venti sono ancora molto forti. Purtroppo nel Nord Italia si registra ancora una gravissima siccità, prevista fino al 10 di Febbraio. Purtroppo i corsi d’acqua stanno subendo una gravissima riduzione nonostante le abbondanti nevicate, la situazione è davvero precaria.

Nelle ultime ore le temperature subiranno un notevole cambiamento, saranno più calde in tutta Italia, fatta eccezione per le ore notturne dove sono previste gelate nelle aree interne. La situazione andrà a migliorare di giorno in giorno.

Le previsioni meteo per la giornata odierna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Ragazza trovata morta nell’appartamento di un vicino: indagano i carabinieri

Tempo bello e soleggiato in tutta Italia, durante la giornate si formerà un addensamento di nubi medio-alte verso la zona settentrionale specie in Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nebbia in Pianura Padana ed in Toscana. Previsti nel corso della giornata annuvolamenti con temporali in Sardegna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Omicidio in pieno centro: poliziotto uccide il figlio al culmine di una lite

Le temperature sono in aumento, i venti si stanno indebolendo, specie in Puglia sulla quale soffia la Tramontana da diversi giorni. I mari saranno molto mossi.