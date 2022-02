Il brusco inconveniente in diretta a “Oggi è Un Altro Giorno” non passa inosservato. La pronuncia è inesatta e lei ne paga le conseguenze.

In occasione della settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana, la trasmissione di “Oggi è Un Altro Giorno” continua a seguire in stretta concomitanza le dinamiche ed i protagonisti ora collocati in quel della meravigliosa città costiera di Sanremo.

Oggi, tra i nomi di Drusilla Foer, Massimo Ranieri, in gara con “Lettera al di là dal mare”, e Noemi, anch’essa nella competizione ma definita dagli autori del format come “la voce dell’eleganza“, ha voluto dare spazio anche ad un altro cantante ora in ascesa. L’ospite però, dopo aver assistito ad un’atipica “scenetta alla romana” in diretta dal “Festival Di Sanremo“, sembrerà manifestare un pizzico di disagio di fronte all’accaduto. Riuscirà dunque il cantante ad avere la sua “vendetta”? La risposta arriverà dal pubblico: “si accettano scommesse“.

“Oggi è Un Altro Giorno” ospite colpita per aver sbagliato la pronuncia. Disagio in studio

Con sguardo concentrato, forse un po’ interdetto, il protagonista di questa breve parentesi televisiva si presenta con molta serietà alla diretta del programma. Dopo aver presentato sul palco dell’Ariston in prima serata il suo ultimo brano dal titolo “Insuperabile“, ed in attesa del terzo appuntamento con la kermesse, il rapper milanese, Rkomi, è stato virtualmente ospitato nel salottino pomeridiano diretto da Serena Bortone.

A pochi istanti dal suo “ingresso” in studio, in diretta dal Casinò di Sanremo, un esilarante teatrino, col “botto” sul finale, si preparerà a sorprendere i telespettatori sintonizzati sul primo canale Rai. La parentesi si annuncia si dai primi istanti come un’eloquente questione di pronuncia. “Lo pronuncio bene? Rkomi? Ho detto bene?“, chiede la Bortone all’artista. “Bravissima, sì“, risponde Mirko. “E allora perché mi fate i cartelli che lo pronuncio male?” “Perché lo pronuncio meglio io, Serena”

L’ospite fissa, nonché cantante e musicista di origini romane, Jessica Morlacchi, interviene in quel momento. “E come lo pronunci?“, le domanda la conduttrice. “ER Komi, ti volevo dire…” Ma l’intervento in alto romanesco della collega verrà subito bloccato dalla stessa Bortone, che le sferrerà una serie di colpi di giornale. Il sipario si chiuderà infine su una più armoniosa, quanto altrettanto inattesa, dichiarazione d’amore da parte della Morlacchi.

La vendetta è dunque stata portata a temine. E, ad addolcire i toni, interviene Jessica. “La tua canzone è veramente molto sensuale amor!” Ma la Bortone tuona: “Ah, pure con lui ci devi provà?“. L’ospite giustificandosi: “no… E’ sensuale, c’ha ‘sto ritmo un po’ Marilyn Manson, mi piace…“. “Allora veniamo alle cose serie…” concluderà Serena.