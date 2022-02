Pesanti affermazioni in studio: “la nostra ultima notte…”. La dama più amata finisce nel mirino

“Uomini e Donne”, Diego Tavani fa delle pesanti osservazioni su Ida Platano: la verità sul loro rapporto è assurda ed ha sorpreso tutti

Nello studio di “Uomini e Donne” sono volate pesanti affermazioni sulla dama Ida Platano. Quest’ultima, che durante la scorsa registrazione aveva scelto di far rimanere il cavaliere Alessandro, non era parsa affatto convinta di volerlo frequentare. Come la puntata odierna non ha mancato di evidenziare, tuttavia, le cose tra di loro si sono evolute nel giro di pochissime ore.

Tra la Platano e il corteggiatore, infatti, è scattato un bacio proprio durante la prima uscita di coppia. Un epilogo che, senza ombra di dubbio, ha lasciato esterrefatti gli opinionisti Gianni e Tina, che non si aspettavano un simile entusiasmo da parte della dama.

Chi invece è parso realmente scosso dalle azioni di Ida è stato l’ex Diego Tavani. Quest’ultimo, su invito di Maria, ha esternato al pubblico i sentimenti che la dama continua ancora a suscitare in lui. Nel farlo, il cavaliere ha rilasciato una confessione scottante rispetto all’intimità condivisa con la dama: “ti ricordi la nostra ultima notte?“. In studio le reazioni non si sono fatte attendere.

“Uomini e Donne”, Ida Platano finisce nel mirino: il racconto dell’ex Diego Tavani è clamoroso

Il bacio scattato tra Ida Platano ed il nuovo corteggiatore Alessandro ha scatenato molteplici reazioni nello studio di “Uomini e Donne”. Se Gianni Sperti appariva felicissimo di fronte al rinnovato entusiasmo della dama, l’ex Diego Tavani non era dello stesso avviso. “Mi dispiace vedere che già al primo appuntamento si è lasciata andare così” – ha spiegato il cavaliere – “Con me non era accaduto“.

Tina Cipollari, pur non nutrendo particolare simpatia per Tavani, sembra avere molte perplessità in merito all’atteggiamento della dama. Solo nelle scorse puntate, infatti, la Platano era più volte ritornata sull’argomento Riccardo, suo ex storico che, stando a ciò che era emerso, sembrava ancora un ricordo più che vivo nel cuore della bresciana.

Tavani, di fronte alle critiche avanzate da Tina, ha deciso di intervenire per difendere la Platano: “lei ha tanto amore da dare!“. Nello specifico, il romano ha tirato in ballo l’ultima notte che i due hanno trascorso insieme, poco prima che la loro relazione terminasse a causa di una furiosa lite avvenuta in studio. Il racconto di Diego, che non ha risparmiato alcuni dettagli intimi, ha paralizzato lo studio.

“Quella mattina mi sono svegliato con la tua testa appoggiata al mio petto“, ha confessato il cavaliere, che sembrava conservare un nitido ricordo di quei momenti. “Lì, in quel preciso istante, mi sono sentito amato“, ha continuato Diego, nonostante la Platano fosse rimasta indifferente alle sue parole. Tavani, con il suo racconto, ha inteso confermare la buona fede di Ida. Quest’ultima, secondo il cavaliere, avrebbe tutta l’intenzione di trovare l’uomo della sua vita.

Che Alessandro sia davvero la persona che fa al caso della bella bresciana? Le prossime puntate, indubbiamente, forniranno ai telespettatori tutte le risposte.