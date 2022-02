Raid USA in Siria: il capo dell’ISIS si è fatto saltare in aria

Lo ha riferito il presidente Joe Biden: “Al-Hashimi al-Qureyshi si è fatto saltare in aria insieme ad alcuni membri della sua famiglia.”

“Al-Hashimi al-Qureyshi si è fatto saltare in aria.”, lo ha riferito questo giovedì 3 febbraio il presidente Joe Biden. Il leader democratico ha confermato la morte del capo dell’ISIS, avvenuta durante l’attacco delle forze speciali americane sul territorio siriano. Il successo del raid Usa in Siria – come ha spiegato il 76° presidente USA – è l’evidente dimostrazione che la forza militare statunitense è effettivamente in grado di ripristinare l’equilibrio internazionale attraverso l’eliminazione della minaccia terroristica da ogni parte del Mondo.

13 vittime: tra queste si contano 6 bambini e 4 donne

La notizia trova conferma dalla CNN. La fonte riporta il comunicato di Joe Biden di questo giovedì (3 febbraio): il leader dell’ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è morto durante “una missione antiterrorismo nel nord-ovest della Siria.” La dichiarazione ufficiale del capo democratico – che ha assistito all’attacco dalle forze speciali USA insieme alla vice Kamala Harris – riferisce che il califfo iracheno dell’autoproclamato Stato Islamico si è fatto “saltare in aria insieme ad alcuni membri della sua famiglia.”

Il raid delle Sof (Forze Speciali Usa) ha provocato diversi morti – nessuno del Pentagono – e feriti. Il bilancio provvisorio stimato dai Caschi Bianchi e dall’Osservatorio siriano locale segna 13 decessi: tra le vittime si contano anche 6 bambini e 4 donne. Le parole di Biden sono tutte rivolte al “disperato atto di codardia” di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Il raid è durato all’incirca due ore e ha avuto come epicentro il paesino di Atmeh: si tratta dell’attacco USA più grande dal 2019, concluso con l’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi; anche questi si era fatto saltare in aria detonando una bomba.

Il successo dell’attacco dimostra la forza USA nel combattere la pressante minaccia internazionale del terrorismo: le dichiarazioni di Joe Biden in merito sono chiare.

“Vi verremo a prendere in ogni parte del mondo, ovunque vi nascondiate.“, ha confermato il presidente dalla Casa Bianca.