Renato Pozzetto oggi, che fine ha fatto l’attore? Cambio di vita drastico, chi se lo sarebbe aspettato

L’attore è un’icona del cinema italiano degli anni Ottanta e Novanta, tanto che ancora oggi i suoi film sono tra i più visti e apprezzati di sempre.

Nato a Laveno in provincia di Varese nel 1940 ma naturalizzato milanese in giovane età, Renato Pozzetto ha da poco raggiunto gli 80 anni lasciando un segno indelebile nella storia del cinema nazionale dove lui ha dato vita ad alcuni personaggi che ormai gli sono stati incollati addosso come una seconda pelle. Da diversi anni però l’attore è fuori dai giochi, che fine ha fatto?

Come abbiamo detto si tratta di una delle personalità che maggiormente ha influenzato il cinema con la sua ironia esuberante e una bravura poliedrica nell’interpretare personaggi mai uguali a se stessi.

Ha recitato con registi come Steno, Risi, Loy, Lattuada, Mogherini per poi girare alcuni dei film italiani più divertenti, come “La patata bollente” e “Agenzia Riccardo Finzi…praticamente detective” sempre nel 1979.

Ricordiamo anche “Mia moglie è una strega”, “Un povero ricco”, “Il ragazzo di campagna” di Castellano e Pipolo del 1984, “7 chili in 7 giorni” di Luca Verdone e moltissimi altri. Molti si stanno chiedendo però che fine ha fatto però Pozzetto. Facciamo chiarezza.

Renato Pozzetto cosa fa oggi? Ha cambiato totalmente vita

L’ultima pellicola a cui ha preso parte è stata quella di Pupi Avati nel 2021 “Lei mi parla ancora” con Stefania Sandrelli e Serena Grandi, una storia che ripercorre la vicenda amorosa del nonno di Sgarbi e della nonna Rina Cavallini.

Dopo questa ultima testimonianza recitativa Pozzetto ha salutato i fan e ha attaccato al chiodo la sua fortuna comica che per anni gli ha permesso di far ridere milioni di persone. Già da qualche anno però si era gradatamente isolato dal cinema per vivere in modo più isolato la sua vita privata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Arisa regala attimi di passione, piegata in avanti mostra il davanzale…buonanotte indimenticabile

L’attore ha infatti deciso di allontanarsi dai riflettori, dedicandosi a quella che da sempre è stata la sua seconda vocazione, un sogno a tratti, ovvero aprire una piccola locanda in stile rurale nel suo luogo natale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Che spettacolo”, Luca Argentero travolto dalle emozioni: gli attimi di pura dolcezza riscaldano il web – FOTO

È stata infatti riconvertita a locanda-albergo la vecchia casa di famiglia di Pozzetto, quella sul Lago Maggiore e dove lui spera di trascorrere il resto dei suoi giorni.

Una cucina che cerca di valorizzare i prodotti del luogo portando ancora in scena la tradizione locale spesso dimenticata. Se passate in zona fermatevi per una visita veloce, la Locanda Pozzetto si trova in via Montecristo, 23 a Laveno.