Ad animare la terza serata del Festival di Sanremo Cesare Cremonini: tra i superospiti il cantante bolognese sta catalizzando l’attenzione dell’Ariston.

“Una storia iniziata vent’anni fa”. Amadeus ha presentato Cesare Cremonini sul palco dell‘Ariston con un lungo preambolo in omaggio al suo percorso artistico. 41 anni ha dedicato gli ultimi 20 alla carriera musicale, costellata nel tempo da incredibili successi, dando voce a brani indimenticabili.

Per ripercorrere le tappe di questo percorso il cantante bolognese si è esibito con una performance molto intensa, facendo venire i brividi al pubblico fin dalle prime strofe intonate sul palco.

Prima volta al “Festival di Sanremo”, è tornato sugli schermi in grande stile: da l’addio ai Lunapop ha preso infatti da tempo le distanze dal mondo televisivo.

Con il gruppo ha esordito nel panorama musicale, nel 1999, in cui ha rivestito i panni di frontman: indimenticabile la hit “50 special”. Poi nel 2002 la band si è sciolta e Cesare ha seguito i passi da solista incidendo ben 7 album in studio, 2 live e tre raccolte.

A Sanremo si è presentato elegantissimo, con indosso una giacca di velluto sui toni del blu, intrattenendo tutti con un’esibizione magistrale dedicata ad alcuni dei suoi brani più famosi.

Cesare Cremonini a Sanremo 2022: esibizione da brividi

“Fammi vivere questo momento magico, è un onore per me. Grazie di cuore”, le parole di Cesare rivolte ad Amadeus dopo l’esibizione toccante a seguito della quale il pubblico si è scatenato un caloroso applauso.

Anche il conduttore è rimasto visibilmente emozionato per la performance in cui la voce del cantante bolognese ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico. Uno spettacolo unico per questa sua prima partecipazione alla kermesse arrivata alla 72esima edizione.

Dopo il grande applauso del pubblico, Cremonini ha salutato con la promessa di ritornare più tardi sul palco con un’altra sorpresa. Sale l’attesa nello scoprire cosa l’artista abbia preparato: se sarà alla stregua dell’esibizione appena avvenuta gli spettatori e Amadeus saranno di nuovo travolti da forti emozioni.