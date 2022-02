Tali & Quali salta la finale, caos sul web: Carlo Conti costretto ad intervenire

Tali & Quali, dopo il successo arriva l’oblio. La finale è stata slittata e non si hanno notizie sull’attesissimo evento.

“Tali & Quali”, lo show del sabato sera si è rivelato un successo. Una scommessa vinta dal padrone di casa Carlo Conti che ha lasciato incollati alla tv milioni di telespettatori. Ecco perché non è stato gradito quanto verificatosi, ovvero sabato la finale non è andata in onda. La protesta sul web non si è fatta attendere.

In onda dall’otto gennaio, sono bastate alcune puntate per entrate nel cuore della gente. Il format è un riadattamento di “Tale & Quale”, stavolta però sono le persone comuni a proporre l’imitazione del loro artista preferito. Meno make-up e tanta anima, questo ha convinto il pubblico a non perdersi nessuna puntata dello show. O quasi, visto che la finale è saltata ed il web è impaziente nel ricevere risposte in merito.

“Tali & Quali” salta la finale, l’annuncio di Carlo Conti

A dare l’annuncio lo stesso conduttore che sul suo profilo Instagram spiega l’accaduto, con quel pizzico di ironia che lo contraddistingue. “Stasera niente Tali & Quali! In onda su @rai1official lo speciale di Porta a Porta per l’elezione del Presidente della Repubblica” e fa una promessa ai fans che li aggiornerà quando ci sarà la puntata finale, tanto attesa.

Dai commenti lasciati a ridosso del post gli utenti all’unanimità criticano questa decisione, lamentando di aver bisogno di svago e che ci siano altri canali dedicati alla politica. Ma lo stesso Conti ci scherza su: “…comunque qualcosa di tale e quale c’è: il Presidente della Repubblica 😂😂😂”.

Sicuramente questo sabato essendoci la finale del “Festival di Sanremo” non andrà in onda, quindi i fans del programma sperano in sabato 12 febbraio ma non si ha ancora nessun riferimento sulla data.

Intanto in queste ore il presentatore ha ricevuto un riconoscimento a Firenze e lo mostra con assoluto orgoglio. Il suo modo di fare di televisione, frutto di anni di gavetta e studio, lo rende tra i preferiti. Preparatissimo e garbato, rende ogni idea uno spettacolo di successo. Se “Tali & Quali” oggi è così amato, è soprattutto merito suo e della sua intuizione.