Wanda Nara ha condiviso uno scatto da bollino rosso in cui indossa un micro top che non contiene il suo davanzale da fantascienza.

Wanda Nara è sempre sotto i riflettori, anche per le notizie che trapelano in merito alla crisi coniugale con Mauro Icardi: secondo i media, l’argentina sta avendo nuovamente problemi con l’attaccante del Paris Saint Germain. Nonostante le sue smentite sui social (ha risposto ad alcuni followers sotto ai post spiegando di essere felicemente sposata), la realtà potrebbe essere ben diversa. Il calciatore, dal canto suo, ha disattivato il suo profilo di Instagram mentre lei è sempre super attiva sul noto servizio di rete sociale.

I suoi scatti sono sempre illegali e fanno impazzire i tantissimi ammiratori che la showgirl ed influencer vanta in giro per il mondo. Questa sera, ad esempio, ha condiviso una fotografia in cui indossa un micro top che cede pericolosamente.

Wanda Nara, il micro top non contiene: davanzale di fuori!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Barbara D’Urso lascia di stucco: la sua FOTO è un inno alla primavera, fascino a profusione

Wanda, poco fa, ha mandato in tilt Instagram condividendo una fotografia esagerata sul suo profilo. La 35enne si sta allenando: dietro di lei ci sono un tappetino e alcuni pesi. La nativa di Buenos Aires mostra a tutti il suo outfit per la seduta di training: il micro top è un qualcosa di strepitoso ma non riesce a contenere le sue forme impressionanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE–> “Ma le mutande dove sono?”. Melissa Satta, effetto “vedo non vedo”. La lingerie striminzita lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Il davanzale fuoriesce con pericolosità e viene piazzato proprio in primissimo piano dalla bella argentina. Tralasciando le sue curve da capogiro, anche le sue labbra e i suoi occhi meritano di essere menzionati: uno spettacolo così fa ovviamente il pieno di likes e commenti. Come al solito, gli apprezzamenti per lei si sprecano anche se non manca chi utilizza paroline da censura e aggettivi fin troppo esagerati sotto al post.