Ana Mena lo accoglie a braccia aperte a Sanremo: “Il mio partner è arrivato” – FOTO

Ana Mena fa un annuncio speciale ai suoi fan, la cantante spagnola si prepara a farsi vedere con lui all’Ariston

L’esibizione di Ana Mena al Festival di Sanremo non ha deluso gli ammiratori. La cantante spagnola si è presa la scena a modo suo, con il suo fascino e la sua voce, con una ballata sicuramente nelle sue corde e sicuramente destinata a spopolare nelle radio e sul web alla fine del Festival.

Il brano ‘Duecentomila ore’ diventerà uno dei tormentoni dei prossimi mesi e in questo Ana Mena ha probabilmente già centrato la sua vittoria. Ma c’è ancora tanto da fare a Sanremo, ancora due serate per dare il meglio e lasciare il segno sul palco dell’Ariston.

Intanto, come prevedibile, Ana è una delle star più gettonate anche in tema di gossip. La bellezza della quasi 25enne del resto non passa mai inosservata. Di recente, i rumours vociferavano su una sua relazione con il connazionale Brahim Diaz, calciatore del Milan.

Interpellata da Serena Bortone, Ana ha seccamente smentito dichiarandosi single. Al momento, ha occhi soltanto per una persona. Il suo ‘partner’, come lo chiama lei, appena arrivato in Riviera.

Ana Mena sorridente insieme a lui a Sanremo suona la carica: “Stasera…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Gianni Morandi, avete mai visto il nipote? Ha gli occhi di papà Biagio Antonacci – FOTO

Si tratta di Rocco Hunt, con cui negli ultimi tempi Ana ha avviato un sodalizio piuttosto fortunato. Nelle estati 2020 e 2021, i due hanno fatto furore con i brani ‘A un passo dalla Luna’ e ‘Un bacio all’improvviso’.

La coppia si ripropone nuovamente e stasera sul palco dell’Ariston darà ancora una volta spettacolo. Sarà infatti proprio Rocco Hunt ad accompagnare Ana nella serata dedicata ai duetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Davide Astori, la compagna Francesca Fioretti ritrova l’amore: lui è un calciatore famosissimo

I due si esibiranno in un medley di canzoni miste, ulteriori dettagli per ora non sono stati diffusi. Ma la dichiarazione di Ana Mena è piuttosto chiara: “Stasera facciamo ballare tutto l’Ariston”. Ne vedremo delle belle.