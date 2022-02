“Avanti un altro!”, la concorrente spiazza Bonolis: “Sono stanca di questo programma”. Scoppia il caos

“Avanti un altro!”, la concorrente Roberta spiazza Paolo Bonolis con le sue affermazioni: in studio la situazione è degenerata

La soglia posta in essere dalla prima campionessa di giornata, del valore di 35.000 euro, ha dato del filo da torcere ai successivi partecipanti, che hanno tentato di mettere in campo tutta la loro bravura. La concorrente Roberta, nello specifico, si è dimostrata fin da subito molto agguerrita. Tutto lo studio di “Avanti un altro!”, già dalla presentazione, pendeva dalle sue labbra.

La donna, proprietaria di un negozio di giocattoli, ha raccontato ai due conduttori del proprio rapporto con i quattro nipoti, che Roberta sembra davvero adorare. “Con loro posso giocare, coccolarli, gettarmi a terra sul pavimento“: questo il dolcissimo resoconto della partecipante.

In seguito, tuttavia, l’atmosfera in studio si è fatta particolarmente tesa a causa di una frase pronunciata dalla concorrente. Roberta, senza mezzi termini, ha spiegato a Paolo Bonolis quello che pensa realmente in merito al suo programma: il pubblico ha trattenuto il fiato.

“Avanti un altro!”, Roberta spiazza Paolo Bonolis: “Sono stanca di questo programma”

Le esternazioni della concorrente Roberta hanno a dir poco paralizzato il pubblico di “Avanti un altro!”, così come la coppia stessa dei conduttori. “Devo confessare una cosa… sono stanca di questo programma!“, ha esclamato la partecipante, facendo calare un silenzio imbarazzante in studio.

Di fronte allo sconcerto di Paolo Bonolis, che non sapeva come replicare a queste affermazioni, la concorrente si è affrettata ad aggiungere: “è colpa del mio compagno!“. Come puntualizzato da Roberta, infatti, quest’ultimo sarebbe un fan sfegatato di Miss Claudia.

“Ogni sera non vede l’ora di vederla. Mi spiegate dov’è la differenza tra me e lei?“, ha scherzato la partecipante, sorridendo benevola alla Miss. Il conduttore, divertito dal siparietto, non ha potuto evitare di replicare con una battuta delle sue: “…solo i 30 anni di meno!“.

Una scenetta a dir poco esilarante, che ha persino scatenato la risata incontenibile di Miss Claudia. Roberta, senza ombra di dubbio, ha rivelato una personalità travolgente ed uno spiccato senso dell’umorismo. Il pubblico è stato letteralmente conquistato da lei!