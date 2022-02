Come Alfredino: un bimbo di 5 anni precipita in fondo a un pozzo

Il piccolo Ryan è precipitato in un pozzo profondo 60 metri: dall’allarme alla lotta contro il tempo, la tragedia ricalca la storia di Alfredino.

Una notizia che ricalca l’incidente di Alfredino Rampi. La tragedia arriva dal Marocco, attualmente col fiato sospeso e in sincero pensiero per il piccolo Ryan, bimbo di 5 anni precipitato in fondo a un pozzo profondo 60 metri. Il malcapitato stava giocando in un campo della località rurale prossima alla città di Chefchauen. Dalla segnalazione, conseguente alla lunga assenza del bimbo in casa, è subito scattato l’allarme.

La telecamera ha ripreso il piccolo Ryan: cibo, acqua e ossigeno calati nel pozzo

Ad accorgersi dell’assenza di Ryan è stata la madre, verso sera, quando il figlio tardava a rincasare. Le complesse attività di ricerca hanno rintracciato il piccolo Ryan, 5 anni, all’interno di un pozzo dalla profondità di 60 metri. Il caso ha già ottenuto grande risonanza mediatica e la preoccupazione resta alta a livello internazionale: la tragedia nella zona rurale vicina alla città marocchina sembra ripetere la strage di Vermicino. Sono trascorsi più di 41 anni dal terribile incidente di Alfredino Rampi, il bambino che cadde in un pozzo artesiano il 10 giugno 1981.

Proprio come Alfredino, il piccolo Ryan è all’interno del profondo scavo in attesa dei soccorsi, attualmente in lotta contro il tempo. Il drammatico evento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 1 febbraio, verso le ore 17:00. La profondità del pozzo e la zona che lo ospita, un’area impraticabile sulla zona montuosa e boschiva del Rif – nella parte settentrionale del Paese – hanno contribuito a ostacolare sensibilmente le operazioni di salvataggio. Nonostante le complessità, i soccorritori non si sono persi d’animo e continuano a scavare coadiuvati da ruspe e telecamere.

Stando a quanto si apprende dal media locale Hassi Berkan News a venti ore dalla tragedia il piccolo Ryan era ancora vivo. Il bimbo è stato ripreso dalla telecamera di un telefonino, calato in profondità. Il filmato ritrae il piccolo accovacciato in fondo al pozzo.

Gli escavatori sono riusciti a calare cibo, acqua e ossigeno: il personale sta facendo di tutto per mantenere il piccolo sveglio.