“Don Matteo 13”, rivelazione sbalorditiva: grande ritorno nel cast

“Don Matteo” sta per tornare sugli schermi. Alla sua 13esima stagione è stata rivelata una clamorosa novità per gli attesissimi episodi.

Sale l’attesa per i fan di “Don Matteo”. La famosa serie torna infatti sugli schermi con la sua tredicesima edizione, in un mese andrà in onda. Finite le riprese, gli appassionati della fiction non devono far altro che aspettare il primo marzo, data di lancia dei nuovi episodi.

Episodi in cui si farà tuttavia sentire una grande assenza: da alcuni mesi è stato infatti annunciato come Terence Hill abbia appeso la tunica da parroco al chiodo, salutando dopo anni la troupe della fiction.

Oltre a questo addio, a catalizzare l’attenzione un’altra novità che vede questa volta un grande ritorno dal passato.

“Don Matteo 13”: novità sbalorditive, quel grande ritorno

In “Don Matteo 13” tornerà a far sognare i fan Flavio Insinna. In passato il conduttore ha infatti preso parte alla serie rivestendo i panni del capitano Flavio Anceschi, per tornare nella serie tra poco trasmessa.

A raccontare questa emozionante partecipazione, con cui ha fatto un tuffo nel passato, è stato il conduttore stesso nell’ambito di un’ospitata durante “Da noi a ruota libera”.

Ai microfoni della Fialdini si è lasciando andare a una confessione a cuore aperto, mostrandosi molto entusiasta per questo ritorno: “Sono invecchiato e lo dicono i capelli e le rughe e torno da Colonello è un regalo che mi ha fatto la Lux e gli sceneggiatori soprattutto ritrovare Nino Frassica e giocare con lui. È vita non è lavoro!”, le parole condivise nell’emozione.

Nell’attesa di rivederlo negli episodi della 13sima stagione dell’amata serie, il 56enne prenderà parte prima a “Il cantante mascherato 3”. Nel format targato Rai1 rivestirà i panni di giurato nella puntata di venerdì 11 febbraio.

A tutto questo si aggiunge una clamorosa novità che lo vede impegnato in un’altra importante partecipazione. Presto assumerà il ruolo da protagonista in una fiction dedicata alla storia del primo medico che si è fatto promotore delle para olimpiadi.