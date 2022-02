Elisa Isoardi illegale nella vasca da bagno: “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” – VIDEO

Elisa Isoardi pubblica una storia Instagram nella sua più completa intimità. Eccola senza veli nella vasca da bagno: visione celestiale.

La showgirl ed ex conduttrice, Elisa Isoardi infiamma i followers di Instagram con uno scatto provocante che lascia senza fiato.

L’ex padrona di casa de “La Prova del Cuoco” in Rai manca tantissimo al suo pubblico, abituato a renderle omaggio delle sue innate qualità culinarie. Ora che Elisa è lontana dalla tv cerca di costruire il proprio riscatto attraverso i social network e un profilo social personale che ogni giorno registra una quantità industriale di approvazioni.

Piatti ricchi di condimento e cibo sano sono i pezzi pregiati di un repertorio inimitabile davanti ai fornelli di casa. La rapidità con la quale prepara le pietanze è direttamente proporzionale al grado di bravura, di cui spesso godono gli ospiti a tavola.

D’altro canto l’ex compagna di Salvini riesce come se non bastasse a fare la voce grossa anche nei momenti più intimi come l’ultimo in ordine di tempo

Elisa Isoardi ammalia il web con un ‘senza veli’ da arresto cardiaco: il sogno più bello tra schiuma e bollicine

Elisa Isoardi è uscita allo scoperto su Instagram come mai l’avevate vista prima! Un sogno ad occhi aperti è ciò che si è materializzato davanti agli occhi dei followers, letteralmente impazziti dall’iniziativa della showgirl, pizzicata nella sua più completa intimità.

Tra un pasto e l’altro davanti ai fornelli di casa l’ex di Matteo Salvini si concede un momento di relax di troppo, non scevro di dettagli, giudicati dai fan dal cuore di pietra, ai limiti della censura.

Sulle liete note musicali del celebre brano di Ermal Meta: “Avrei un milione di cose da dirti”, tra gli artisti sanremesi preferiti dalla showgirl, la conduttrice si lascia andare, regalando a tutti quel sogno per eccellenza.

Elisa Isoardi apre la sua storia Instagram completamente senza veli nella vasca da bagno. Pronta l’immersione in quello strato d’acqua bollente, ricco di schiuma e bollicine.

La showgirl dunque si mostra illegale in tutti i sensi, con l”amico del cuore’ dirimpetto a godersi lo spettacolo, sdraiato comodo sul divano.

“…non dico niente” commenta la Isoardi, fornendo al bacio per i suoi appassionati, rimasti quasi tutti senza parole dall’incredulità del momento.