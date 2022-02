Elisabetta Gregoraci al settimo cielo: “Emozionante e divertente, non vedo l’ora” – FOTO

Elisabetta Gregoraci con un sorriso radioso come non si vedeva da tempo, l’annuncio su Instagram ai suoi fan che le scalda il cuore

Mancano pochi giorni al suo 42esimo compleanno, ma la sua bellezza e il suo fascino continuano ad emanare freschezza giovanile come tanto tempo fa. Elisabetta Gregoraci rimane, a distanza di tempo, una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo italiano.

La soubrette calabrese ha accumulato nel corso del tempo esperienze professionali e di vita che la pongono adesso nel pieno della maturità lavorativa e personale. Una consapevolezza diversa delle cose che si intravede anche nel modo di interagire sui social network.

Su Instagram, Elisabetta è di certo una delle celebrità più seguite e non è un caso che abbia quasi due milioni di followers. Apprezzata non soltanto per la sua bellezza mozzafiato, ma anche per il suo modo di essere.

A questo proposito, Elisabetta, sempre su Instagram, rilascia un annuncio che sicuramente stimolerà l’interesse dei fan. La vediamo in diverse foto sorridente come non mai, ma che cosa è successo?

Elisabetta Gregoraci, un ringraziamento speciale per un evento molto atteso: la curiosità dei fan e la sua felicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Ce lo spiega lei stessa, annunciando di aver fatto un’intervista che potremo presto vedere su ‘Verissimo’ insieme a Silvia Toffanin.

Sono in macchina appena partita da Milano per rientrare a casa, ho realizzato un’intervista bellissima..emozionante e divertente! Non vedo l’ora che la possiate vedere Domenica a Verissimo.

Un grazie speciale alla mia amica Silvia e a tutto lo staff.

Possiamo intuire fin d’ora che Elisabetta si sia raccontata come mai fatto prima d’ora, addentrandosi in dettagli piuttosto privati. Il fatto che ci sia l’hashtag del figlio, Nathan Falco, induce a pensare che sarà proprio lui uno dei protagonisti del suo racconto.

Al figlio avuto da Flavio Briatore è del resto legatissima, è una delle sue ragioni di vita. E chissà che, a proposito dell’imprenditore, non ci sia qualche rivelazione a sorpresa su un ritorno di fiamma di cui si è tanto vociferato.