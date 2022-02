La cantante ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video che la ritrae mentre viene seguita da una macchina dei carabinieri. Cosa è accaduto davvero?

Prosegue il Festival di Sanremo che quest’anno continua a macinare record di ascolti. Il pubblico ha potuto finalmente ascoltare tutte le venticinque canzoni e sabato 5 febbraio si scoprirà chi porterà a casa la vittoria finale. Tra gli artisti in gara più amati troviamo Emma, tornata sul palco dell’Ariston dieci anni dopo la sua ultima partecipazione.

Diretta da Francesca Michielin, Emma con il brano “Ogni volta è così” ha conquistato sala stampa e pubblico. Riuscirà a ottenere un posto sul podio della settantaduesima edizione? Per scoprirlo bisognerà attendere, ma nel frattempo l’artista continua a godersi l’emozionante esperienza condividendo sui social piccoli attimi di quello che accade prima e dopo l’esibizione.

Emma inseguita dai carabinieri: cosa è accaduto all’artista

Tra i momenti condivisi dalla cantante uno in particolare ha generato immediatamente movimento sul web. Prima della sua seconda esibizione Emma si è infatti ripresa mentre, in auto, veniva “inseguita” da una macchina dei carabinieri. Una scena che avrebbe potuto creare panico e scompiglio se l’artista non avesse lasciato intendere cosa stesse succedendo davvero.

“Raga, l’inseguimento da parte dei carabinieri quanto valeva al FantaSanremo? Perché mi sa che sono fott**a“, afferma inquadrando l’auto. “Eh già, mi sa che mi devo pure fermare“, sottolinea poi per dar man forte al racconto.

Niente panico, Emma non si è ritrovata nei guai ma ha solo sfruttato l’occasione per poter generare punti al noto gioco del FantaSanremo. Attraverso una serie di azioni gli artisti in gara possono regalare punti alle squadre realizzate dal pubblico e mai come quest’anno gli stessi cantanti appaiono particolarmente coinvolti nel gioco.

La macchina dei carabinieri stava, con molte probabilità, scortando Emma all’entrata del Teatro Ariston dove si sarebbe dovuta esibire poco dopo. L’artista ha furbamente pensato di realizzare questo video e gli utenti del web hanno reagito con incredulità ed entusiasmo. Il FantaSanremo continua.