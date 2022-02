Errico Porzio: il pizzaiolo del popolo e la recensione definitiva su Cracco: “La base è precotta ma…”

Errico Porzio è un celebre pizzaiolo campano con locali sparsi tra Soccavo, il Vomero, Aversa, Salerno e Roma. Ha provato anche lui la chiacchieratissima pizza di Carlo Cracco. Ecco cosa ne pensa

É diventata quasi una tappa obbligata, un rito per tutti gli influencer e food blogger italiani, quello di recarsi presso il locale “Cracco” del rinomato chef divenuto celebre al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “MasterChef”, sito nella meravigliosa cornice della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Il piatto che più di tutti ha attirato chiacchiere e controversie è senza dubbio la pizza Margherita che ivi viene servita. Dall’aspetto forse poco invitante e dal costo sostanzioso, la pietanza è stata più volte oggetto di meme e derisioni sul vari social network. Come dice il detto, “bisogna provare per credere” o, in questo caso “provare per capire”. L’ha assaggiata per tutti noi uno che di certo se ne intende, il pizzaiolo del popolo Errico Porzio, un maestro del suo settore, proprietario di svariati locali tra Soccavo, il Vomero, Aversa, Salerno e Roma. Cosa pensa, dunque, della pizza di Carlo Cracco?

Errico Porzio ha provato la pizza di Carlo Cracco

La recensione di Errico Porzio sulla pizza di Carlo Cracco denota una promozione con riserva.

Gli ingredienti sono di ottima qualità, all’assaggio è evidente: “È croccante. Il pomodoro è buonissimo, sono stati utilizzati i pomodori secchi, fiordilatte e poi una burratina all’uscita. Bella sugosa ‘sta pizza”. Tuttavia, c’è qualcosa che stona e che un palato fine come il suo non si lascia sfuggire: “Si vede che la base è precotta. È una cosa molto comune, non è necessariamente un male”.

Chi si aspetta la classica napoletana rimarrà deluso, assomiglia di più alla teglia romana, definita più “crunchiosa” (croccante).

Si passa poi alle “dolenti note”, il momento del conto. Mezza assoluzione anche in questo caso. Due margherite e una bottiglia d’acqua per un totale di 51 euro. Il commento di Porzio è stato il seguente: “Milano, zona Duono, ristorante da Cracco. Tutto sommato è un prezzo che ci può stare. É un’esperienza che bisognava fare”.