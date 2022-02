Sonia Bruganelli attonita di fronte allo scambio pubblico tra Monica Vitti e Mariangela Melato. Un errore per molti: “imperdonabile”.

Questa notte, a meno di ventiquattr’ore dalla scomparsa della lungimirante icona della commedia all’italiana, l’attrice Monica Vitti, la celebre produttrice televisiva, Sonia Bruganelli, ha deciso di affrontare un amaro scambio di persona avvenuto in pubblico per distratto merito di un’importante testata giornalistica.

Un “errore clamoroso”, agli occhi del pubblico della penisola, si è sin da subito presento come una delicata quanto “imperdonabile” questione. “L’ignoranza dilaga“, ha aggiunto qualcun altro nel frattempo.

“Che amarezza” Bruganelli contro lo scambio Vitti – Melato . “Errore clamoroso” in FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Metti una sera a cena con Adriano Celentano. La grandezza dell’artista si vede dai dettagli

L’attuale ed amata opinionista al “Grande Fratello Vip” ha tenuto a pubblicare, nella notte scorsa, un ultimo post sul suo profilo Instagram. Il quale non ha potuto fare a meno di attirare, a ben dire velocemente, l’attenzione degli utenti in rete.

La galeotta immagine riporta, senza fraintendimenti, lo scambio effettuato nella giornata di ieri, 2 febbraio 2022, dal “Corriere Della Sera“. Nel citare, attraverso una prioritaria parentesi dedicata all’immensità dell’attrice scomparsa, una delle pellicole più amate della storia del cinema italiano. Peccato, però, che il capolavoro di Lina Wertmüller realizzato nel lontano ’74 non abbia assolutamente nulla a che vedere con le memorabili performance della Monica Vitti che tutti hanno avuto la fortuna di conoscere sul grande schermo, come in teatro.

“Un minuti di silenzio, per favore“. Sarà in tal modo che insorgerà il parere di uno dei numerosi utenti intervenuti, fino a questo momento, in risposta alla sempre allerta opinionista. Un intervento che si aggiungerà, inoltre, alle sue emoticon già inserite in anticipo a confermare una situazione di totale imbarazzo. Difatti, ad interpretare il ruolo di protagonista nella succitata pellicola di “Travolti Da Un Insolito Destino“, e come riporta lo stesso scatto tra l’altro doviziosamente impaginato con al suo fianco Giancarlo Giannini, fu niente meno che l’attrice romana Mariangela Melato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilary Blasi spiazza Totti, il Pupone è all’oscuro di tutto e non ci crede: “Fai il vago?”

Secondo la testata giornalista, quest’ultima, sarebbe stata invece “l’interpretazione più celebre di Monica Vitti“. Che dire? “Incommentabile“, almeno è così che avrebbero preferito concludere alcuni.