Federica Nargi distesa, la posa è un’esplosione di sensualità senza precedenti. Body sgambato e collant velate: gambe infinite e curve mozzafiato

Manca solo un giorno al compleanno di Federica Nargi, che domani 5 febbraio compirà 32 anni. Un traguardo che raggiunge dopo aver collezionato numerose soddisfazioni nonostante la giovanissima età.

Era il 2007 quando solo 17enne partecipava alla settantottesima edizione di “Miss Italia“, dove si classificava all’undicesimo posto. La vittoria arriverà sul palco di “Veline“, concorso che vince con Costanza Caracciolo, giungendo così nello studio di “Striscia la Notizia“, dove rimane per ben quattro anni.

La carriera della showgirl spicca il volo con numerosi ingaggi come modella e ricopre il ruolo di testimonial per diversi famosi marchi, tra i quali spicca “Golden Point“. Registra anche diverse esperienze televisive, dove reccoglie sempre grande apprezzamento da parte del pubblico, proprio come l’ultima partecipazione come concorrente a “Tale e Quale Show” nel 2021.

Durante la sua affermazione, anche la vita privata della modella procede a gonfie vele. Nel 2009 ufficializza la sua relazione con Alessandro Matri, amore dal quale nascono le due amate figlie. Proprio quest’anno è prevista la celebrazione del matrimonio a coronare quel sentimento sempre vivo, come dimostrano quotidianamente attraverso gli scatti che pubblicano sui social. Ma il focus dell’ultimo post della showgirl è prettamente individuale: protagonista la sua indiscussa bellezza, in una veste quanto mai seducente.

Federica Nargi pronta per festeggiare

Federica Nargi stupisce su Instagram con il post che definisce il termine del countdown per il suo 32esimo compleanno. Lo fa con simpatia e grande stile, caratteristiche imprescindibile della sua presenza sui social, attraverso un’ironica battuta in riferimento alla sua età: “-1 …. E sono 23 (Ps: non cominciate a scrivere che ho sbagliato l’età … 32 o 23 è uguale, sempre dagli stessi numeri è composto“.

Strepitosa come sempre, sfoggia il look estremamente femminile in una posa ad alto tasso di seduzione. Distesa e sorridente, sfodera le gambe infinite in modo accattivante, esaltate dal collant velato che ne evidenzia la perfetta forma. Oltre alle calze, il suo unico indumento è il body sgambato, che mette in risalto le curve mozzafiato della showgirl, per un risultato irresistibile.

Bellissima e raggiante, incanta il popolo del web, raccogliendo un tripudio di like e commenti, dove traspare l’assoluta contemplazione dei fan.