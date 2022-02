Il vincitore della sezione “cantanti” del talent show “Amici di Maria De Filippi 2021” sfoggia sul palco dell’Ariston una collanina speciale.

Giovanni Pietro Damian è tra i concorrenti del Festival più famoso di sempre: durante le sue esibizioni, un dettaglio salta all’occhio dei fan… il cantante porta al collo una catenina con su scritto “Giulia”, ovvero il nome della sua fidanzata, conosciuta nel corso della ventesima edizione di Amici.

Durante la trasmissione televisiva “La Vita in diretta”, il famoso diciannovenne ha spiegato il perché della sua scelta di indossare quella collana sul palco dell’Ariston: “Un giorno lei doveva fare questo shooting e portare una collana con il suo nome. Ne ha fatte altre quattro, le ha portate a casa e le ha fatte mettere a me e a tutta la sua famiglia”.

Successivamente Sangio ha proseguito affermando che, da quel momento in poi, non è più andato in giro senza: la porta sempre con sé!

Sangiovanni, tutto il supporto della sua fidanzata Giulia Stabile: “Facciamogli capire quanto è speciale!”

A dare sostegno al giovanissimo cantante italiano, durante questa prima esperienza al Festival di Sanremo, c’è la sua strepitosa fidanzata, ovvero la talentuosa ballerina Giulia Stabile.

Sul suo profilo Instagram, la nota diciannovenne ha incitato i suoi seguaci a votarlo da casa: “Diamo a questo bimbo tutto il nostro supporto. Merita il mondo e per una volta noi possiamo intervenire e fargli capire quanto è speciale!“.

Giulia Stabile è sempre pronta a supportarlo: con quella catenina portata al collo, è come se fosse simbolicamente sul palco affianco a lui…

Le loro reciproche attenzioni, però, non finiscono qui: nel corso della seconda esibizione, nella terza giornata di gara, Sangiovanni ha anche salutato in diretta la sua dolce metà… il loro amore ha fatto sciogliere il cuore dei fan…