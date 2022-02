Gianni Morandi, lo sapete che ha un nipote che vuole seguire le sue orme ma somiglia tutto al papà Biagio Antonacci? Ecco chi è

Gianni Morandi è tornato con la grinta di sempre sul palco dell’Ariston. Lo storico cantante che il Festival di Sanremo lo ha anche presentato ben due volte, ha conquistato il favore del pubblico, in sala e a casa. Ieri sera tutti hanno ballato con la sua “Apri tutte le porte” piazzandosi dritto in terza posizione dopo Mahmood e Blanco ed Elisa. La classifica provvisoria lo vede primeggiare e di sicuro per lui, che di musica vive da sempre, sarà un grande onore.

Gianni Morandi è molto presente sui social e spesso ci racconta molti momenti della sua giornata. Più riservato, invece, con la sua famiglia. Sapete che ha un nipote che vuole seguire le sue orme? È giovanissimo e somiglia molto al padre, un altro grande cantante italiano. Vi spieghiamo tutto.

Gianni Morandi, ecco chi è il nipote Giovanni Antonacci

Gianni Morandi ha un nipote che si sta facendo conoscere nel mondo della musica. Si chiama Giovanni Antonacci, rapper di 20 anni, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Due genitori di spicco ed un nonno che non è da meno per Giovanni.

Lui, da quello che si apprende, sarebbe cresciuto soprattutto con mamma Marianna ricostruendo il rapporto con papà Biagio solo negli ultimi tempi. I suoi genitori si sono separati, infatti, quando era molto piccolo e Giovanni non ha preso molto bene questa cosa.

Giovanni su Instagram, dove è seguito da oltre 20 mila follower tra cui papà Biagio, si definisce un artista. Ha esordito da poco sulla scena italiana con il singolo “Se mi scegli” che è stato apprezzato dai suoi coetanei.

Quello che colpisce sono i suoi occhi azzurri, quasi di ghiaccio, che ti ipnotizzano sbucando tra quei capelli ricci che gli cadono un po’ sul volto. Come non notare la somiglianza con gli occhi del papà: stesso colore, stessa intensità e quel pizzico di tenebrosità che non manca.

Giovanni ha pochissime foto su Instagram e quasi tutte che lo ritraggono da solo. Nessuna traccia dei suoi familiari così in vista, né di papà Antonacci e nemmeno di nonno Morandi.