Gigi D’Alessio torna a casa con il figlio Francesco: le prime immagini sono commoventi

Il cantante è diventato papà del quinto figlio avuto dalla giovane Denise Esposito, ieri finalmente il ritorno a casa e la grande gioia di poter stare insieme.

Il cantante partenopeo dopo la rottura con l’ex compagna Anna Tatangelo ha dato un taglio netto alla sua vita cercando una serenità nuova trovata al fianco della fidanzata Denise Esposito che solo pochi giorni fa gli ha dato la gioia più grande di diventare padre per la quinta volta.

Dopo alcuni giorni trascorsi in clinica, per la neo famiglia c’è stato il ritorno a casa stavolta assieme al piccolo Francesco. Il settimanale Chi ha paparazzato il cantante, la giovane e la suocera di lei in auto insieme all’uscita dall’ospedale pronti per tornare a casa.

Gigi D’Alessio finalmente con lui, papà premuroso e super attento

Il 24 gennaio D’Alessio è diventato padre del suo quinto figlio, Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito conosciuta a Capri dopo un suo concerto che non li ha più separati.

Nelle foto esclusive pubblicate da Chi vediamo il neo papà aprire la portiera dell’auto per far entrare la compagna e accomodare il passeggino per accogliere il piccolo appena nato. Premuroso e super attento fin da subito, il cantante appare radioso come non mai ed è palpabile la felicità nei suoi occhi e nei gesti frettolosi propri di chi non vede l’ora di tornare a casa e iniziare una nuova quotidianità.

D’Alessio ricordiamo che è già papà di Andrea, 11 anni, nato dalla relazione con la Tatangelo, ma anche di Claudio (36 anni e padre di due bimbi), Ilaria, 30 anni, e Luca, 19, questi invece avuti dalla ex moglie Carmela Barbato. Proprio Luca, allievo nella scuola di “Amici”, ha festeggiato il nuovo arrivato sui social con la frase: “Ho due fratellini spettacolari“.

Per ora LDA non potrà abbracciare il fratellino ma ci penserà abbondantemente la famiglia a prendersi cura di lui e sono moltissimi i fan di Gigi a ritenere che anche con Francesco sarà un padre perfetto, pieno di amore e tanta riconoscenza per il dono ricevuto.