Jovanotti e Gianni Morandi, sul palco succede di tutto: il bacio in bocca e… Amadeus la prende così

Sul palco del Festival di Sanremo succede l’inaspettato tra Jovanotti e Gianni Morandi, lasciando Amadeus e tutto il pubblico senza fiato.

Forti emozioni e sensazioni travolgenti. Questo quanto vissuto a Sanremo 2022 a seguito della presenza di Gianni Morandi e Jovanotti sul palco dell’Ariston nell’ambito della quarta serata della kermesse arrivata alla sua 72esima edizione.

Due mostri sacri della musica che hanno tenuto incollati gli spettatori agli schermi: Gianni tornato al Festival dopo 22 anni, mentre Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, alla sua prima volta. Quest’ultimo, grade amico di Amadeus e Fiorello, ha partecipato alla manifestazione quest’anno scrivendo il brano di Morandi, intitolato “Apri tutte le porte” per ora in classifica al terzo posto.

Nella serata dei duetti e delle cover, il cantautore ha calcato il palco esibendosi in questo attesissimo appuntamento al fianco di Gianni intonando una serie di brani storici da “Occhi di ragazza” e di seguito a “Sono un ragazzo fortunato”: al termine dell’esibizione è standing ovation per il duo, poi accade l’inaspettato.

Jovanotti e Gianni Morandi: quel momento stupisce tutti

Dopo la loro travolgente performance sul palco dell’Ariston, Jovanotti e Gianni Morandi si sono lasciati andare, godendosi il caloroso applauso del pubblico.

Visibilmente emozionati si sono abbracciati con forza, dandosi quasi un bacio, stupendo così tutti. Sul palco Amadeus è stato toccato dal momento travolgente con cui i due colleghi hanno mostrato al pubblico la grande stima e l’affetto che li lega.

Attimi intensi che hanno segnato la quarta puntata della kermesse, penultima prima della chiusura del Festival con cui si decreterà il vincitore del Festival 2022.

Intanto gli spettatori continuano a godersi le esibizioni. Tra cover e duetti, lo spettacolo di stasera sta conquistando tutti, portando a confermare come quest’anno la programmazione sia stata molto apprezzata.

Gli ascolti registrati fin ora quest’anno sono infatti da record, dimostrando come l’edizione in corso stia raccogliendo molti successi. Dopo lo spettacolo regalato ieri sera dalla co-conduttrice Drusilla Foer, nominata regina del Festival, a incantare è in questo appuntamento Chiara Maria Giannetta, al fianco di Amadeus in questa quarta serata.