Le Donatella hanno condiviso alcune fotografie disarmanti sul loro profilo: le due sorelle si spogliano sempre di più e mostrano le loro forme strepitose.

Sono passati tantissimi anni da quando Giulia e Silvia Provvedi presero parte ad ‘X Factor’ e si presentarono con il nome ‘Provs Destination’. Dopo aver superato le fasi iniziali, Arisa (nei panni di giudice) decise di cambiare il nome del duo in Donatella. In questi anni, le gemelle non hanno soltanto cantato, ma hanno avuto altre esperienze: nel 2015, ad esempio, hanno vinto il reality show ‘L’Isola dei Famosi’. Le due ragazze hanno posato anche senza veli per Playboy.

I social network sono terreno fertile per i loro scatti entusiasmanti: anche nella giornata di oggi, le Donatella hanno infiammato il web pubblicando alcuni scatti in cui sono senza vestiti. Le loro forme prorompenti alzano le palpitazioni di tutti i followers. Quattro fotografie in cui assumono pose diverse, con lati diversi messi in primo piano.

Le Donatella si spogliano sul web: che forme!

Per vedere le immagini da crepacuore, vai su successivo.