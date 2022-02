Lodo, ora la verità: svelato il motivo per cui è stato messo da parte

Lodo Guenzi e lo Stato Sociale: un dettaglio sull’esibizione non è passato inosservato. La verità sul perché è successo tutto

Mancano sempre meno ore al debutto del prossimo Festival di Sanremo, il terzo condotto e diretto da Amadeus. L’attesa, come sempre, è altissima come anche la curiosità di rivedere all’Ariston Fiorello che, anche se con grande trepidazione, alla fine ha deciso di affiancare ancora una volta il suo amico. E poi ci sono le co-conduttrici, anche quest’anno una diversa per sera ed i cantanti.

Grandi nomi quest’anno, dagli storici come Iva Zanicchi e Gianni Morandi, a quelli contemporanei con Emma ed Elisa fino a quelli che potrebbero riservare grandi scoperte. Ogni anno è così, Sanremo riesce a far emergere in modo sorprendente degli artisti. Nel 2018 fu Lo Stato Sociale a catturare tutti, ve lo ricordate?

Lodo Guenzi e Sanremo: la verità sull’esibizione

Come dimenticare Lo Stato Sociale e la loro “Una vita in vacanza”. Un successo che è partito proprio da Sanremo ed è andato avanti per la band bolognese. Proprio loro l’anno scorso sono tornati sul palco dell’Ariston con “Combat Pop”, altra esibizione ed un nuovo e grande successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Serena Rossi. “La sposa 2”, la Rai prende la decisione più clamorosa: è ufficiale

Ma vi ricordate che nelle loro esibizioni ci fu qualcosa di veramente particolare? Lodo Guenzi, cantate del gruppo, non si è esibito nel corso della performance. Perché è stato messo da parte? Una cosa che ha incuriosito tutti, la loro esibizione è stata particolare e molto ben accetta dalla giuria demoscopica ma il fatto che Lodo non abbia cantato ha catalizzato l’attenzione dei fan, nuovi e di vecchia data.

Lodo Guenzi non è certo il frontman ma è il componente più famoso, il punto di riferimento del gruppo e abituati a veder cantare soprattutto lui, le domande a riguardo non sono mancate. Ma non dimentichiamoci che Guenzi oltre alla voce, nel gruppo bolognese, è anche alla chitarra, al pianoforte e al sintetizzatore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > C’è posta per te, lite in diretta. Maria De Filippi su tutte le furie. Cosa è successo?

Alla fine la spiegazione è arrivata proprio dalla band: “Abbiamo sempre cercato di spostare costantemente l’attenzione del pubblico da uno all’altro, sfuggendo l’idea di leadership e, se questa cosa è abbastanza chiara per i fan di vecchia data, non è scontato che lo sia per chi ci scopre per la prima volta”. Nessuno è il numero uno dunque nel gruppo ma tutti sono importanti allo stesso modo.