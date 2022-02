Lorena Cesarini sarà la co-conduttrice di Amadeus in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei

Ornella Muti è stata la prima grande co-conduttrice di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. C’erano grandi aspettative su di lei, ma non è stata all’altezza delle aspettative dei telespettatori: infatti è stata molto criticata. Il pubblico si è interamente diviso su di lei. Adesso, questa sera, tocca a Lorena Cesarini prendere il suo posto.

È ancora in dubbio la partecipazione di Fiorello di questa sera, perché ha dichiarato che vedrà il Festival da casa ma conosciamo tutti la sua imprevedibilità e la conferma di questo l’avremo soltanto questa sera. Intanto ci prepariamo a conoscere meglio Lorena Cesarini, che debutta a Sanremo per la prima volta nelle vesti di co-conduttrice.

Sanremo 2022, questa sera arriva sul palco Lorena Cesarini: scopriamo insieme chi è

Lorena Cesarini è un nome nuovo per molti, per chi l’ha seguita nella sua carriera ovviamente no. L’attrice romana, nata a Dakar, ha 34 anni e la sua carriera è collezionata da numerosi successi. Per alcune puntate, è stata una grande protagonista della serie Suburra. Oltre al cinema, ha recitato in “Arance e Martello” con Diego Bianchi fa la modella e l’influencer.

L’attrice è laureata in Storia contemporanea e ha continuato la sua carriera universitaria all’Archivio Centrale dello Stato. Si è mantenuta e ha continuato gli studi facendo la cameriera in un pub, sognava di diventare professoressa universitaria ma la sua carriera ha ovviamente preso una direzione completamente diverso.

Lorena ha tante passioni tra cui il mare e la danza. Gli piace pure tenersi in forma, infatti sui social pubblica spesso filmati in cui si allena, soprattutto all’aria aperta.

Tra l’altro, Lorena ha raccontato che il suo portafortuna è un sacchetto di raso cucito dalla mamma. Questa sera, lo porterà sul palco del Teatro Ariston. Era molto piccola quando ha perso il suo papà e si è legata tanto al compagno della madre.