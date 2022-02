E’ tornata all’Ariston con un look strepitoso, Noemi ha lasciato a bocca aperta i fan e il pubblico: spuntano le prime foto sui social

Solare, con gli occhi pieni di amore ed energia positiva. Elegante e di classe, così Noemi si presenta per la settima volta sul palco dell’Ariston.

2010 Per tutta la vita, 2012 Sono solo parole, 2014 Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, 2016 La borsa di una donna, 2018 Non smettere mai di cercarmi e 2021 Glicine. Il 2022 è l’anno di Ti amo non lo so dire, un brano ricco di metafore che rappresenta la vita in continua contrapposizione.

Noemi, look per la terza serata: voto 10 – FOTO

Se per il primo appuntamento della settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo”, il look di Noemi non era piaciuto poi così tanto al pubblico e ai fan, con la terza serata ha senza dubbio recuperato.

Un vestito nero della stylist Susanna Ausoni l’ha resa unica e irresistibile. La tendenza cut out è stata la ciliegina sulla torta e così la cantante romana ha anticipato la moda primavera estate 2022.

Ombelico in vista e una collana firmata Bulgari che le scende lungo la pancia. Un tocco di classe che non è passato inosservato ed ha fatto impazzire il web che non fa altro che parlare di lei. Su Instagram spuntano le prime foto della serata, le ha condivise lei stessa sul suo profilo scrivendo: “Se ci penso un attimo non ho paura”, riprendendo una frase della canzone.

E’ boom di like e commenti da parte dei fan come: “Spaziale” e poi ancora “Meriti il podio e molto di più”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei stata stratosferica”.

Non ci resta che attendere il terzo look per la serata cover, Noemi riuscirà a sorprendere ancora una volta il pubblico che la supporta e sostiene in ogni situazione? Nonostante la classifica, per molti ha già vinto.