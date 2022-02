In diretta da Sanremo “Oggi E’ Un Altro Giorno” si concentra su alcune rivelazioni inedite. La cantante svela un retroscena sul suo passato, poi il look della prima serata.

In diretta dal Casinò di Sanremo alla trasmissione di Rai Uno “Oggi E’ Un Altro Giorno“, la prima ospite da remoto sarà l’artista canora in gara, Giusy Ferreri. Con il suo brano sull’amore “un po’ dolce un po’ amaro“.

“Miele“, afferma in primis la cantante di origini palermitane: “è una parentesi d’amore romantico, come un magico e dolce viaggio nell’attesa di un ritorno di un amore…” La netta sospensione, oltre al definitivo significato della canzone, sembrerà alludere però, sin dai primi istanti, ad un’ulteriore e potenziale rivelazione.

“Oggi E’ Un Altro Giorno” rivelazione da Sanremo. “Ti è capitato di restare in attesa?” La cantante: “ho sfogato sulla…”

A poche ore dall’inizio dell’edizione 2022 Giusy afferma: “alcune storie quando finiscono magari non sono finite del tutto“. E dunque: non essendo: “mai del tutto concluse, e restando in sospeso, si spera che quest’amore faccia ritorno…“.

“Ti è capitato di restare in attesa, da adolescente?“, domanderà allora la conduttrice. “Si, mi sono capitata entrambe le situazioni“, risponderà Giusy ricordando il suo passato. L’artista si riferirà sia alle situazioni in cui è stata lei ad abbandonare per prima una relazione o viceversa. Adesso però, con la sua storia di ben dodici anni, Giusy ammette al contempo di sentirsi “molto serena” al fianco del suo attuale partner, Andrea Bonomo. “Da piccola hai avuto un problema cardiaco“. Continuerà la Bortone aprendo un’ulteriore parentesi. “Risolto con un intervento. Questa fragilità di bambina di ha fatto avere più grinta o una visione più fragile della vita?“. “Ricordo che non potevo vivere come gli altri miei compagni di classe le ore di attività fisica“, risponde l’artista. “Poi“, fortunatamente “ho trovato la mia strada e ho sfogato attraverso la musica“.

Una perfetta dimostrazione, perciò, secondo la conduttrice: di come “da una cosa negativa può venir fuori una cosa positiva“. In conclusione si tornerà al presente. Ed alla sua ormai vicinissima esibizione. “L’emozione sarà la stessa degli altri Sanremo?“. Giusy risponde. “Io penso che l’emozione deve presente sempre. Non deve mancare mai. Altrimenti si arriva con estrema freddezza“. Sul finale, ed in attesa del collegamento con l’amata Drusilla Foer, “un personaggio eclettico, carismatico quanto discusso“, ma appunto non per questo messo in un angolo, anzi portata ai vertici, i presenti in studio si cimenteranno in una parentesi danzante. Sulle note di “Bangkok” della Baby K nazionale.

“Ci farai sognare questa sera“, interverrà nuovamente la Bortone. “Ma qualcosa sul colore del look? Puoi farci qualche anticipazione?” La cantante deciderà di rivelare allora alcuni dettagli della sua mise en place “fondamentale per la serata“. “Ci sarà il nero e qualcosa di cristalli sul fucsia e l’argento“, concluderà con emozione e latente energia Giusy.