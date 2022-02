Primark: paure e minacce di morte. Nello store il momento più brutto

Momenti di forte paura in un Primark: nello store situato in un centro commerciale un tentavo di scippo si è trasformato in minacce di morte.

Si aggirava per gli scaffali di Primark per poi tentare di rubarne la merce. Una volta selezionati i capi, li ha provati in camerino e di seguito si è avvicinato all’uscita. L’autore di questo scippo è un 21enne: il tutto è accaduto lo scorso lunedì pomeriggio in uno storie della famosa azienda irlandese, conosciuta in tutto il mondo e sbarcata in Italia con innumerevoli negozi.

Specializzata nella vendita di abbigliamento low cost, offre inoltre oggetti d’arredo e per la cura del corpo, tra i punti aperti nel Bel Paese uno in provincia di Firenze, dove si è verificato l’episodio.

Collocato nel centro commerciale I Gigli, situato a Campi Bisenzio, presso il negozio i comportamenti del giovane hanno catturato l’attenzione spingendo la vigilanza a intervenire. Il tentativo di rubare la merce si è trasformato poi in qualcosa di molto più grave, scatenando le paure nel punto vendita.

Primark: attimi di terrore, minacce di morte in uno store

Dopo aver rubato i vestiti, una volta fermato dalla vigilanza il 21enne ha reagito: reazione che è sfociata in una pesantissima minaccia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Tentata rapina ad un chiosco: edicolante rincorre il ladro ma si accascia e muore

Di origini albanesi, il giovane si è dato alla fuga, non riuscendo tuttavia nell’intento. Bloccato dalla sicurezza ha spaventato gli addetti con delle minacce di morte per riuscire a completare la sua missione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine tentando di calmarlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ex dipendente comunale trovato senza vita in casa: a lanciare l’allarme il fratello

Con precedenti penali, il giovane è stato arrestato: giudicato con un rito diretto, è stata applicata nei suoi confronti una misura cautelare obbligandolo a rimanere nella dimora del suo comune di residenza nonché il divieto di recarsi fuori dalla sua abitazione in orari specifici. Per quanto riguarda la merce è stata recuperata e restituita allo store.