“Sei da domare” Raffaella Fico è una bomba di sensualità. La parte di lei che vi farà sognare.. – FOTO

Raffaella Fico è una vera e propria bomba di sensualità: la parte di lei che vi farà letteralmente sognare è tutta nell’ultima foto. Bellezza da svenire!

E’ tornata alla ribalta per aver partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, nonostante il suo percorso sia durato appena due mesi. Eppure, sebbene la sua permanenza all’interno della casa sia stata più che breve, la meravigliosa Raffaella Fico si è fatta decisamente notare.

Celebri, a questo proposito, i siparietti con Soleil Stasi, che la Fico ha recentemente deciso di querelare. “Determinate cose non vanno dette“, ha spiegato l’ex di Balotelli, che sembra avere dei conti in sospeso con la modella americana.

Sui social, nel frattempo, il pubblico non manca di osannare la sensualità travolgente della partenopea. E proprio attraverso l’ultimo scatto, Raffaella ha pensato bene di mettere in mostra la parte più bella di sé: pubblico in estasi!

Raffaella Fico ha recentemente comunicato ai suoi followers di voler portare Soleil Stasi in tribunale. Come si è visto nei pochi mesi di permanenza al “Gf Vip”, tra le due non è mai scorso buon sangue. La modella, che avrebbe apostrofato la Fico con appellativi non propriamente lusinghieri, dovrà risponderne nelle sedi opportune.

Nel frattempo, l’ex di Mario Balotelli si dimostra particolarmente attiva sui social. Proprio oggi, nello sponsorizzare la nuova linea di EQ Perfume, la partenopea ha sfoggiato tutta la propria sensualità, di cui il pubblico era ben consapevole.

A catturare l’attenzione degli osservatori, oltre allo sguardo magnetico di Raffaella, sono le sue labbra carnose. Quest’ultime, valorizzate dal gloss, rendono ancora più luminoso e radioso il volto della bellissima modella, che fissa con atteggiamento alquanto seducente l’obiettivo.

I complimenti, per la Fico, si sprecano letteralmente. “Sei da domare” – esordisce un utente, a cui molti altri hanno fatto eco – “Sei uno schianto cara“, “Ciao splendida Raffaella“. In pochi minuti, il post ha ottenuto oltre 1.000 likes.