Roberto Saviano, incanta L’Ariston: Amadeus chiude e reagisce cosi

Sanremo 2022, Roberto Saviano va al Festival per ricordare Falcone, Borsellino e Rita Atria, vittime della mafia.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo si riconferma essere uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Le prime due serate del concorso hanno raggiunto livelli di share davvero incredibili, non solo per i grandi artisti in gara ma anche per la frizzante conduzione di Amadeus.

Il conduttore non piace a tutti, ed è sicuramente un personaggio controverso, ma non si può negare che le ultime due edizioni del Festival siano state davvero leggere ma cariche di colpi di scena allo stesso tempo.

Roberto Saviano al Festival di Sanremo 2022

Ieri sera hanno dato voce ad un vero e proprio scandalo gli interventi di Lorena Cesarini, giovane attrice nera, e Checco Zalone, che sul palco dell’Ariston ha recitato uno sketch carico di stereotipi e offese alla comunità LGBTQ+. Questa sera è stato tanto atteso l’intervento di Roberto Saviano, famosissimo giornalista amato da molti e odiato da altrettanti.

Sul palco dell’Ariston Saviano ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime della mafia: “Per tutti noi sono simboli di coraggio”, ha detto lo scrittore. Roberto ha poi ricordato al pubblico quanto sia importante non dimenticare le vittime della mala vita, coloro che hanno avuto il coraggio di reagire e per questo motivo sono state uccise. Il giornalista ha raccontato anche la storia della diciassettenne Rita Atria, costretta a vivere nascosta e uccisa dopo aver deciso di alzare la voce contro la mafia che le viveva attorno. “La neutralità non ci tiene in sicurezza, significa rinunciare alla nostra libertà e dignità, al diritto di ricercare la nostra libertà” ha detto Saviano. Poi ha letto alcune righe tratte da una lettera della Atria: “Con la morte di Falcone quegli uomini ci hanno voluto dire che loro vinceranno sempre, che sono i più forti, che hanno il potere di uccidere chiunque”.

Anche Roberto Saviano vive sotto scorta da anni, e le polemiche sul suo conto sono sempre tra le più accese. C’è chi lo odia e chi lo ama, ma una cosa è chiara a tutti: Saviano è un ottimo comunicatore, e la sua divulgazione resta importante. Sopratutto quando viene fatta davanti a migliaia di telespettatori, in diretta nazionale. In conclusione al suo intervento Amadeus ha presentato il nuovo programma del giornalista, “Insider – Faccia a faccia con il crimine”, che andrà in onda per la prima volta su Rai 3 sabato 12 febbraio alle ore 21:45.