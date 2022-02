Sanremo 2022. Amadeus non vuole credere ai suoi occhi: il tracollo che non si aspettava

Festival di Sanremo 2022. Cosa dicono i dati auditel della terza serata della kermesse canora e come sono andati gli altri programmi? Scopriamo insieme i risultati

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 3 Febbraio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Rai Uno ha proposto la terza serata della 72esima edizione del “Festival di Sanremo” presentata da Amadeus affiancato da Drusilla Foer. Grandi ospiti ed esibizioni di tutti i cantanti in gara. Rai Due ha trasmesso il film thriller fantascientifico “Darkest Minds” del 2018 con Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie. Su Rai Tre è andato in onda il film commedia del 1970 “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” con Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini e Monica Vitti in onore di quest’ultima, attrice d’immenso valore, scomparsa ieri.

Canale 5 ha risposto con il film commedia “Cetto c’e’ senzadubbiamente” con Antonio Albanese. Su Italia 1 appuntamento con il grande cinema; è andato in onda “Kill Bill – Volume 1” di Quentin Tarantino con Uma Thurman. Su Rete Quattro il programma di approfondimento “Dritto e rovescio… e oltre” condotto da Paolo Del Debbio.

Sanremo 2022. Ascolti tv del 3 Febbraio 2022: chi ha vinto la gara di share?

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 fu dedicata ai duetti con un totale di 10,6 milioni e 42,4% di share e vide un tracollo nella seconda parte dello spettacolo: 4 milioni 369mila. L’anno ancora prima (2020) Amadeus registrò 13 milioni 533mila spettatori con share del 53,6% . La terza serata del Festival 2022, invece, perde un po’ terreno: 9.360.000 spettatori pari al 54.1% di share.

Al secondo posto troviamo il film “Cetto c’e’ senzadubbiamente” con Antonio Albanese con 1.610.000 spettatori e uno share del 6.48%.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Darkest Minds” – 522.000 spettatori (2% di share).

Rai Tre: “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” – 570.000 spettatori con il 2.16% di share.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio… e oltre” – 827.000 spettatori (4.16% di share).

Italia 1: “Kill Bill – Volume I” – 716.000 spettatori pari al 2.78% di share

Tv8 : “Ignoto 1 – Yara, Dna di un’indagine” – 172.000 spettatori (0.7% di share).

La7: “Piazzapulita” – 747.000 spettatori pari al 3.14% di share.

Nove: “Flight” – 200.000 spettatori pari allo 0.9% di share.