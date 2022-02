Sanremo 2022, la polemica contro Checco Zalone: “Si può fare di meglio”

Checco Zalone al “Festival di Sanremo” ha fatto centro, il pubblico lo acclama ma qualcuno non sembra pensarla così: i commenti post serata

Anche se siamo solo alla terza puntata, senza dubbio di questo “Festival di Sanremo” ricorderemo il comico Checco Zalone che per il suo debutto all’Ariston ha sfoggiato degli sketch strepitosi.

Tutti conoscono lo stile ironico e divertente dell’attore pugliese che non perde occasione di attirare l’attenzione del pubblico con parodie uniche. Così, dalla canzone del Povero ricco, continuando con Almeno tu nell’universo per poi arrivare al virologo Oronzo Carrisi e poi ancora la favola del LGBTQ, lo showman ha dato luogo ad un vero spettacolo senza precedenti.

Sanremo 2022, Checco Zalone: quanto da 0 a 10?

Non tutti hanno commentato positivamente la presenza di Checco Zalone sul palco dell’Ariston, in particolare molti hanno fatto riferimento alla favola LGBTQ. Il comico ha raccontato una storia con due protagonisti, un vecchio professore di greco antico e un trans brasiliano, il fine era quello di condannare l’omofobia. “Di me si sa che io sono metà e metà, ma tu sei un coglione intero!”, ha concluso lo sketch.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sei sempre la numero uno”. Ambra Angiolini prende in giro se stessa. La felpa con la scritta ironica che rimanda al passato – FOTO

Su Twitter non sono mancati post da parte di fan e altri personaggi della televisione come Vladimir Luxuria che ha scritto: “Perché parlare di trans sempre abbinandole alla prostituzione?. Va benissimo la critica all’ipocrisia dei falsi moralisti ma si può fare di meglio evitando le solite battute sugli attributi sessuali e il numero di scarpe. Meglio ridere che deridere”.

Qualcuno però sembra non pensarla come la politica, Rita Dalla Chiesa dal canto suo ha commentato: “Chi non capisce la genialità della denuncia sociale, travestita da comicità, di Checco Zalone è in malafede. Lui è un grande, grandissimo”..

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ex tronista corteggia il super ospite di Sanremo: lui reagisce in maniera inaspettata

La scena che ha fatto ridere di cuore tutti gli italiani è stata senza dubbio quella del virologo Oronzo Carrisi, il famoso cugino di Al Bano. L’intervista di Amadeus al dottore è già virale.