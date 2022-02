Sanremo 2022, scaletta e anticipazioni della quarta serata

La quarta serata di Sanremo 2022 è alle porte: sale l’attesa per il penultimo appuntamento della kermesse arrivata alla sua 72esima edizione.

Dopo tre appuntamenti da ascolti da record, parte il conto alla rovescia per la quarta serata di Sanremo 2022. In programma per questo penultimo show della kermesse dedicata alla canzone italiana innumerevoli sorprese tra ospiti ed esibizioni. Anche questa volta Amadeus guiderà lo spettacolo che sta tenendo, sera dopo sera, gli italiani incollati agli schermi tanto da raggiungere 9 milioni 369 mila spettatori e uno share pari a 54,1 per cento.

A fare da filo conduttore alla scaletta cover e duetti con cui i 25 big in gara si sfideranno. Si potrà così fare un tuffo nel passato tra hit dagli anni ’60 ai ’90 sia italiane, sia internazionali.

Da chi si esibirà come solista, a chi in coppia con un ospite esterno, a votare i concorrenti il pubblico, con il televoto, la giuria della stampa nonché quella Demoscopica 1000.

Questi voti andranno a fare media con quelli delle precedenti serate stilando così una classifica provvisoria: a rivelarla in chiusura Amadeus in accompagnamento alla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta.

Sanremo 2022 in scena la serata della cover e dei duetti

Dopo che Ornella Muti e di seguito Drusilla Foer hanno emozionato l’Ariston, questa sera è la volta dell’attrice pugliese Maria Chiara Giannetta. Classe 1992, nota per le sue fiction di successo, affiancherà Amadeus nella conduzione del quarto appuntamento del Festival dedicato alle cover e ai duetti.

Tra i più attesi della manifestazione, tante le sorprese in scena tra poche ore: in programma anche un intervento dell’attore Lino Guanciale.

Per quanto riguarda la scaletta della serata ad aprire le danze sarà Achille Lauro con “Sei bellissima”, brano di Loredana Bertè, che canterà proprio al fianco dell’amata artista.

Di seguito sarà la volta di Aka 7even con “Cambiare”, di Alex Baroni, che duetterà con Arisa e di Ana Mena con “Medley” insieme a Rocco Hunt.

Dargen D’Amico, con “La bambola” di Patty Pravo, Donatella Rettore e Ditonellapiaga con “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, Elisa con “What a feeling” di Irene Cara, Emma con “Baby one more time” di Britney Spears con Francesca Michielin, saranno poi protagonisti sul palco.

Si esibiranno poi Fabrizio Moro con “Uomini soli” dei Pooh, Gianni Morandi con “Medley” con Mousse, Giovanni Truppi con “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André al fianco di Vinicio Capossela, Giusy Ferreri con “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti con Andy dei Bluevertigo.

Highsnob e Hu con “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco con Mr Rain, Irama con “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani, sul palco con quest’ultimo, Iva Zanicchi con “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva, La rappresentante di lista con “Be my baby” di The Ronettes con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra saranno poi i big a scende in scena.

Di seguito Le Vibrazioni con “Live and let die” di Paul McCartney con Sophie and the Giants, Mahmood e Blanco con “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, Massimo Ranieri con “Anna verrà” di Pino Daniele con Nek, Matteo Romano con “Your song” di Elton John con Malika Ayane, Michele Bravi con “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti.

Infine sarà la volta di Noemi con “You make me feel” di Aretha Franklin, Rkomi con “Medley” di Vasco Rossi con Calibro 35, Sangiovanni con “A muso duro” di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia, Tananai “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà con Rose Chemical e Yuman con “My Way” di Frank Sinatra con Rita Marcotulli.