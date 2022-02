Sanremo: nella terza serata all’Ariston non tutto fila per il verso giusto. Due cadute una dietro l’altra e Amadeus non sa come fare

Anche la terza puntata di Sanremo si è conclusa e si guarda già alla quarta, quella di questa sera con l’esibizione dei Big in gara con le cover. Una terza serata iniziata con l’omaggio al presidente Sergio Mattarella che ieri si è insediato ufficialmente per il suo secondo mandato e scandita dalla presenza di Drusilla Foer che al fianco di Amadeus ha subito conquistato il pubblico dell’Ariston.

E poi i cantanti in gara, uno dopo l’altro, con un’alternanza veloce e l’energia, oltre che la magia, di Cesare Cremonini che, per la prima volta a Sanremo, ha celebrato i suoi 20 anni di carriera con due interventi sul palco, chiudendo con l’indimenticabile “50 Special” che lo aveva portato al successo insieme ai Lunapop.

Tutto è andato per il meglio o quasi. Sul palco non sono mancati gli inconvenienti e ben due incidenti.

Sanremo, due cadute una dopo l’altra: c’entra Amadeus

Gli incidenti sono per tutti l’insidia dietro l’angolo ed è stato così anche per Amadeus ed il suo terzo Festival. Anche sul palco dell’Ariston, ieri sera non sono mancati gli incidenti in diretta ed uno riguarda proprio il direttore artistico.

Prima il cameramen caduto rovinosamente sul palco durante l’esibizione di Cesare Cremonini. In tv non l’abbiamo visto ma ci hanno pensato i social a mostrare tutto, prima su Twitter e poi anche su Instagram. L’operatore va indietro ma inciampa e cade, di spalle, con tutta la telecamera addosso.

I ben attenti avranno visto che durante l’esibizione del cantante bolognese c’è stato qualche secondo in cui la camera ha mostrato l’Ariston verso l’alto, in modo sfocato, e poi subito un cambio e l’inquadratura sul cantante. Ebbene il motivo era proprio questo.

E per non farsi mancare nulla, davanti a tutti c’è stato anche l’incidente che ha riguardato Amadeus. Dopo l’ingresso in studio di Drusilla, in pigiama che dice al conduttore “pronta per andare a letto, mi porto avanti” portandogli un caffè, è successo l’impensabile.

Amadeus con la tazzina in mano si è diretto verso l’orchestra ma ha inciampato, la tazzina è caduta dalle mani e lui ha cercato di ironizzare. “Meno male che era vuota” ha esclamato sorridendo, cercando di camuffare l’imbarazzo totale.