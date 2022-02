Andrea Delogu ha scelto di presentarsi per la finale del Festival in accappatoio: followers a bocca aperta.

Andrea Delogu è una donna bellissima e affascinante: i suoi scatti irresistibili riescono sempre a conquistare l’interesse dei followers (e non solo). Instagram è sempre più pieno di fotografie disarmanti, ma è impossibile non citare anche quelle della conduttrice radiofonica. Con la sua sensualità e il suo fisico da crepacuore, la 39enne sta facendo faville sui social network.

Andrea sta lavorando al momento per Rai Radio 2 e sta trattando il backstage del ‘Festival di Sanremo’. In occasione della serata finale del Festival, la classe 1982 si è presentata in accappatoio, lasciando di fatto tutti senza parole.

Andrea Delogu si presenta per la finale in accappatoio: followers stupiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea ha stupito il mondo dei social network condividendo uno scatto in cui indossa soltanto l’accappatoio. La conduttrice ha ai piedi anche delle pantofole molto particolari e stravaganti. Anche i suoi capelli rossi sono coperti da un asciugamano. La 39enne sfodera un sorrisino malizioso e nonostante l”outfit’, porta comunque gli occhiali. “Un saluto veloce ai conduttori belli e professionali di @rairadio2 pronti per la diretta anche su @raiplay_official il backstage di #sanremo2022 . Fra 20 min divanata e docciata!”, ha scritto in didascalia.

Anche tra le stories, sono apparse un paio di immagini diverse a questa che ha invece messo nel post. Al suo fianco ci sono Gino Castaldo ed Ema Stokholma. “Conduttori belli e professionali… Quindi Andrea esclusa?!”, ha scritto un utente che poi però ha spiegato che ha ironizzato sull’immagine. “E quando una è bella anche in accappatoio, vuol dire che è davvero bella“: questo il complimento di un ammiratore. La Delogu, in realtà, sta sorprendendo tutti da diversi giorni: nella giornata di ieri, ad esempio, si è presentata con un pigiamone e con un paio di pantofole strambe.