Anna Tatangelo, momento speciale con il figlio ma senza Gigi: cosa sta accadendo tra i due – FOTO

Anna Tatangelo si gode una giornata in compagnia del figlio Andrea, ma senza Gigi D’Alessio: cosa sta accadendo tra i due ex?

Andrea D’Alessio è il nome dell’unico figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il bambino, nato il 31 marzo 2010, è la principale fonte di gioia di mamma Anna, che pur di vederlo sorridere farebbe davvero di tutto. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi, la cantante si è concessa un momento a dir poco speciale con Andrea.

La coppia si è infatti recata presso il Balloon Museum di Roma, un museo in cui sono esposte opere d’arte fatte interamente di palloncini. Una giornata davvero intensa, ma che non ha previsto la presenza del papà di Andrea, il cantautore Gigi D’Alessio.

I followers, di fronte agli scatti postati dall’artista, non potevano non domandarsi che fine avesse fatto Gigi. La riposta, in realtà, è più semplice di quel che ci si aspetta…

Quest’oggi, Anna Tatangelo ha voluto concedersi una giornata da dedicare interamente a suo figlio Andrea. Il bambino, frutto della relazione con Gigi D’Alessio, sembra davvero essere la ragione di vita della cantante. Come i fan hanno avuto modo di apprendere grazie agli scatti di Instagram, la coppia si è divertita enormemente presso il Balloon Museum di Roma.

Quello che molti utenti si sono chiesti, di fronte ai sorrisi dei due, è come mai non vi fosse anche Gigi D’Alessio con loro. Il cantautore, infatti, pur essendosi rifatto una vita, ha sempre dichiarato di avere un bellissimo rapporto con la mamma di suo figlio.

La risposta è una sola ed è ovviamente più che comprensibile. Lo scorso 24 gennaio, il cantautore è divenuto papà di Francesco, il bambino avuto dalla nuova compagna Denise Esposito. Con ogni probabilità, dunque, Gigi sta cercando di godersi al massimo i primi giorni di vita di suo figlio.

D’altra parte, ad Andrea sembra non mancare proprio nulla. Accanto a mamma Anna Tatangelo, il bambino appare felice e spensierato come non mai.