“E dall’Olimpo è tutto”: Arisa stesa sul divano, solo con la vestaglia – FOTO

Dopo la sua apparizione all’Ariston come ospite al Festival di Sanremo, Arisa torna a esaltare i suoi fan con un nuovo scatto da urlo

Anche non essendo, questa volta, tra le cantanti in gara, a modo suo anche Arisa è stata tra le protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo. La cantante ligure è stata tra gli ospiti più acclamati all’Ariston nella sua apparizione.

Del resto, si tratta di un palcoscenico che è come fosse quello di casa per lei. Arisa ha già trionfato due volte nella kermesse sanremese, prima nel 2009 con ‘Sincerità‘ nella categoria ‘nuove proposte’ e poi nella competizione dei ‘big’ nel 2014 con ‘Controvento‘. Di sicuro, nel prossimo futuro tornerà ad esibirsi all’Ariston per provare a confermarsi tra le interpreti principali della musica italiana di questi anni.

Arisa protagonista non solo sul palco ma anche sui social, come avviene da un po’ di tempo a questa parte. La cantante sta spopolando su Instagram, dove ha raggiunto ormai il milione di followers. La svolta artistica della sua carriera con l’album ‘Ero romantica’ si sta traducendo anche nella sua vita privata. Ammiriamo adesso una Arisa più in forma che mai e con la voglia di lasciarsi andare ed esibire tutta la sua femminilità, un messaggio rivolto a se stessa ma anche a tutte le donne.

Arisa stupisce tutti: “Guarderò la finale del Festival di Sanremo così”, l’immagine che spiazza gli ammiratori

Il Festival di Sanremo è comunque sempre nei suoi pensieri ed è lei stessa ad annunciare come seguirà la serata finale:

Questa sera il festival me lo guardo dal divano. Dopo tanto tempo domani mi faccio una domenica a casa. Voglio godermi questo weekend come un gatto : camminare piano, leccarmi le zampette e fare le fusa.

Una Arisa dunque in un mood di totale relax e in un look casalingo, ma con il suo tocco inconfondibile. Distesa sul divano, indossa soltanto la vestaglia e inevitabilmente, come sempre, ottiene like e complimenti a pioggia da parte degli ammiratori.

Eleganza e fascino seducente non le hanno mai fatto difetto, ma ora possiamo ammirarli in tutto il loro splendore. Una visione che la rende sempre più una delle beniamine di Instagram.