Barbara D’Urso ha condiviso una serie di fotografie in cui è felicissima: il motivo della sua gioia è surreale.

Barbara D’Urso è stata per anni il volto di punta di casa Mediaset: la napoletana conduceva programmi di ogni genere, dai salotti televisivi ai reality show. L’azienda, tuttavia, ha modificato totalmente i suoi palinsesti e ha tolto sempre più spazio alla classe 1957. Non è un momento facile della sua carriera: secondo alcuni rumors, la 64enne potrebbe lasciare Mediaset per andare su Sky.

Barbara ha tantissimi fans sparsi in giro per l’Italia: da quando è arrivata anche sui social network, si è allargata notevolmente anche la cerchia dei suoi detrattori. I suoi haters non perdono mai l’occasione per criticarla e per inondare i suoi post con parole pesanti ed offese. Carmelita divide le folle come pochi altri personaggi. Quest’oggi la napoletana ha condiviso un post alquanto particolare in cui ha mostrato la sua gioia.

Barbara D’Urso al settimo cielo: il motivo è surreale

Barbara ha condiviso sul suo profilo di IG una nuova serie di fotografie in cui indossa un pigiamone decisamente stravagante. La conduttrice è felicissima e sfodera un sorriso a 32 denti. Stando a quanto si vede nelle immagini, la nativa di Napoli sta saltando con gioia sul suo lettone.

Carmelita ha comunque rivelato il motivo della sua felicità, che è davvero surreale. “Che felicità dormire di più ogni tanto!!”, ha scritto in didascalia. A quanto pare, la 64enne si è svegliata tardissimo. Il post ha raccolto appena 8mila cuoricini, che è pochissimo rispetto ai suoi standard. Come se non bastasse, tra i commenti ci sono tantissimi pareri feroci. In molti, ad esempio, sottolineano gli ascolti record che sta facendo registrare Alberto Matano, o quelli di Silvia Toffanin. “E tutto questo teatrino per cosa?”, ha scritto con nervosismo un utente. E questo, in verità, è uno dei commenti meno aggressivi apparsi sotto al post.