Bimbo di cinque anni nel pozzo in Marocco, arrivata la decisione delle autorità: il paese è sconvolto.

La storia del bambino di cinque anni caduto in un pozzo mentre giocava sta tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso. Secondo le ricostruzioni, Ryan stava giocando sotto lo sguardo di suo padre quando è successo il triste accaduto. Il fatto è successo martedì pomeriggio in Marocco, precisamente a Chefchauen. Il bimbo è precipitato a 60 metri di profondità e si è salvato perché il tunnel è strettissimo e questo ha probabilmente rallentato la velocità di caduta.

Ryan si trova però in una situazione in cui resistere è davvero complicato: a quella profondità fa molto freddo e scarseggia l’ossigeno. I tentativi per recuperarlo sono partiti proprio martedì e da più di 72 ore si cerca di salvarlo. Il piccolino è vivo e parla e risponde alle domande. I soccorsi hanno calato anche una telecamera che ha confermato la cosa: il bambino continua a lottare e a sperare di essere salvato.

Bimbo nel pozzo in Marocco: la decisione delle autorità

Ogni tentativo per salvare il bambino di cinque anni caduto in un pozzo ormai prosciugato da tempo sono falliti. Dopo il tragico evento, tutto il villaggio ha cercato un modo per tirarlo fuori, fallendo. Alcuni volontari si sono calati senza attrezzatura ma il tunnel è troppo stretto e non sono riusciti a raggiungere il piccolo.

Uno dei soccorritori è arrivato a 25 metri di profondità e ha sentito piangere e respirare. Anche le prove degli speleologi professionisti non sono andate a buon fine. Sul posto sono arrivate le ruspe e ben 6 bulldozer: a questo punto, c’è un’unica strada da percorrere. Arrivata la decisione: i soccorritori stanno scavando accanto al pozzo per ricreare poi un tunnel e raggiungere il bambino. In questo punto del Marocco, il terreno e le rocce sono estremamente dure e questo rende più difficile ogni tentativo.

Il capo squadra dei soccorritori ha spiegato che sono già arrivati a oltre 22 metri di profondità e che c’è grande fiducia nel raggiungere il bambino. Sul posto c’è già l’ambulanza e una squadra di medici pronto a fornire tutte le cure e i primi soccorsi per il piccolo di 5 anni. Quando accade un evento di questo genere, nella mente di tutti tornano vivi i ricordi delle tragedie che si sono consumate nel corso degli anni. Sul luogo ci sono anche parecchie persone che sono lì in attesa di buone notizie.