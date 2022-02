Scontro Cannavò-Morra: arriva l’epilogo che tutti aspettavano

Rosalinda Cannavò risponde alle accuse di Massimiliano Morra che a distanza di un anno la attacca pesantemente.

Rosalinda Cannavò, l’attrice di origini sicule coinvolta contro il suo volere nell’ultimo botta e risposta con Massimiliano Morra, il collega che a distanza di un anno la attacca. L’epilogo finale è arrivato, con stile e garbo: Rosalinda affossa Morra, ancora una volta. Breve, concisa ma d’effetto: come la prenderà l’attore?

“Ma non hai pensato che anche Rosalinda a diritto essere felice, e tu butti fango verso lei, non bello per niente ❤” questo è quanto un’utente scriveva sul profilo di Massimiliano Morra, un commento che risale a quasi un anno fa quando ebbe inizio lo scontro fra i due durante l’esperienza al “Grande Fratello VIP”.

Cannavò- Morra: la risposta della sicula che non tarda ad arrivare

La scorsa edizione del reality ha svelato alcuni retroscena inediti, a partire proprio dalla relazione tra i due che a quanto pare fosse architettata per stare al centro del gossip. Morra si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni poco carine nei confronti della ex “Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”.

A distanza di un anno l’attore ne torna a parlare producendo l’effetto contrario in quanto il web non avrebbe assolutamente gradito questo voler riprendere dopo tanto tempo vecchie ruggini. Avrebbe potuto tacere, così quanto commentano in molti. Ma la vera sorpresa avviene quando pochi giorni fa quando viene interpellata Rosalinda accusata di essere una persona falsa.

In una puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha sottolineato come Morra ha preferito parlare della ex fiamma anziché del matrimonio. Quando il giornalista ha chiesto un commento a caldo alla diretta interessata, la sua risposta ha gelato tutti.

“Massimiliano chi? Cosa dire, il problema è che io l’avevo cancellato da mo’! Comunque auguri e figli maschi” un’uscita di scena con eleganza e garbo che ha evitato così continui discorsi su questioni futili. A distanza di un anno poi, tutto perde assolutamente significato. Tutti pazzi per la risposta di Rosalinda.