Charlene di Monaco, come sta? La principessa triste sarebbe in uno stato davvero pessimo. Indiscrezioni scottanti

Le condizioni di salute di Charlene di Monaco continuano ad interessare il pubblico, non solo quello del Principato ma di mezza Europa. Non ci sono notizie certe sulla principessa triste e finché non uscirà fuori la verità le voci continueranno a inseguirsi in modo vorticoso. L’abbiamo vista l’ultima volta agli inizi di novembre quando è tornata finalmente a Palazzo dopo i mesi difficili trascorsi in Sud Africa.

Poi di nuovo il nulla ed il trasferimento quasi immediato in una misteriosa clinica in Svizzera. Il principe Alberto di recente ha fatto sapere che le sue condizioni migliorano ma che la riabilitazione non è ancora terminata. Ma cosa affligge con precisione Charlene?

Di questi giorni sono le voci di un intervento di chirurgia estetica al viso che avrebbe sfigurato la moglie di Alberto. Ecco il motivo del suo mostrarsi in pubblico con la mascherina e la fuga dal principato.

Charlene di Monaco, il nuovo dettaglio preoccupante

Oltre a tutto questo, dal fronte britannico arrivano altre indiscrezioni che hanno qualcosa di ancora più preoccupare. I tabloid anglosassoni svelano, infatti, che Charlene sarebbe molto dimagrita. Un primo calo drastico c’era stato nei mesi in cui è stata in Sud Africa.

Tutti gli interventi ai quali si è sottoposta l’hanno messa a dura prova e quando, a novembre, è tornata a Monaco la principessa pesava 50 chili, ben 13 chili in meno del suo peso forma. Un dimagrimento forte che, se confermato, proverebbe davvero i mesi di sofferenza vissuti dalla moglie del principe Alberto.

Ovviamente di tutto questo il Palazzo non dice nulla, non conferma e non smentisce. Ma secondo i britannici ci sarebbe di più. In Svizzera Charlene sarebbe dimagrita ancora. Avrebbe perso altri quattro chili arrivando così a pesare 46 chili. Una situazione delicata ma alquanto preoccupante e che soprattutto stride con quanto comunicato ufficialmente dai Grimani.

Quale sarà la verità sulle condizioni di Charlene? Nel mentre Alberto fa la spola tra il principato e gli impegni istituzionali e la Svizzera per far visita alla moglie in clinica.