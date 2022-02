La strepitosa giornalista di SportItalia Eleonora Incardona è tornata a far parlare di sé con un post senza precedenti: vediamolo insieme…

La famosa influencer italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una tripletta di foto, scattate sugli spalti dello stadio di San Siro, a Milano.

Nelle immagini Eleonora indossa un outfit total black (che comprende una scollata magliettina nera, una borsetta ed un paio di jeans), abbinato ad un paio di accessori rosa, ovvero gli stivali e la giacca.

Nella didascalia delle foto, scattate durante il derby Inter – Milan, la Incardona ha scritto: “Fine primo tempo 1 – 0” e ancora: “Come finirà il big match di oggi?”.

Nella prima immagine del post, la bellissima ex fidanzata di Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta, viene immortalata in piedi, mentre guarda l’obbiettivo della fotocamera e sfoggia uno smagliante sorriso: la sua bellezza non teme rivali!

Eleonora Incardona è bella come il sole: la sua presenza sugli spalti mette in crisi anche i giocatori… – FOTO

Nel secondo scatto del post, invece, Eleonora viene fotografata a figura intera, con le braccia distese lungo i fianchi ed un’espressione sorridente: che spettacolo!

Nella terza ed ultima foto, infine, la meravigliosa fashion blogger posa con una mano tra i capelli e con lo sguardo rivolto verso il basso: in ogni posizione, la Incardona resta un vero schianto!

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Che bel look… complimenti!”; “Splendida visione“; “Una donna straordinariamente bella, con occhi meravigliosi e labbra folli” oppure “Bella come sempre”.

Una cosa è certa: i followers della famosa modella non chiuderanno occhio stanotte!

Eleonora Incardona ha fatto strage di cuori: tutta Italia è pazza di lei!