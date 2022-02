Emma Marrone e quel gesto alla fine della canzone: a chi era dedicato? Il nome mette i brividi..

La cantante salentina ha conquistato tutto il pubblico con la sua esibizione. Ma alla fine della performance ha compiuto un gesto che ha lasciato senza parole…

Emma Marrone è tornata al Festival di Sanremo dopo che dieci anni fa lo aveva vinto, con il brano ”Non è l’inferno”.

Lei che la kermesse canora più amata d’Italia l’ha anche condotta insieme ad Arisa nel 2015, quando il direttore artistico era Carlo Conti che le ha volute al suo fianco.

Oggi torna sul palco dell’Ariston con il suo nuovo singolo ”Ogni volta è così”, scritto e interpretato da lei stessa e accompagnata da Francesca Michelin che dirige l’orchestra dopo che lo scorso anno ha partecipato insieme a Fedez classificandosi seconda.

Il gesto che ha lasciato tutti senza parole

Questa sera tutto il pubblico è rimasto affascinato ed entusiasmato dalla sua esibizione.

L’artista salentina ha dato il meglio di sé e si sono alzati tutti in piedi per la sua performance intensa e coinvolgente.

In conclusione è scesa nella platea e fissando la telecamera è sembrato che abbia fatto una dedica ben precisa, dopodiché ha mandato un bacio a qualcuno. Ma a chi?

Sono in molti a chiedersi a chi sono rivolte le parole delle canzone e soprattutto per chi sono le dediche che ogni volta indirizza dal palco dell’Ariston. Chi alberga nel cuore della bella cantante?

Dopo le love story con Stefano De Martino e Marco Bocci diversi sono i flirt che le sono stati attribuiti ma nessuno è stato confermato dalla stessa. E in tanti sperano in un ritorno di fiamma della vincitrice di ”Amici” con l’ex marito di Belen Rodriguez. Per ora non conosciamo chi è ad aver fatto breccia nel cuore di Emma Marrone, ma molto probabilmente non è il ballerino napoletano dato che ultimamente si parla di un ritorno di fiamma con la madre di suo figlio.