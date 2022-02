Federica Pellegrini torna nella tana dei sogni: quel precedente indimenticabile. “Accadeva 4 anni fa…”

Federica Pellegrini ha fatto emozionare numerosissimi followers in merito al ritorno nel luogo dei sogni che mai dimenticherà.

L’ex nuotatrice, campionessa in ‘stile libero’ nei 200 metri nazionali, Federica Pellegrini ha aperto le porte ai fan di Instagram, per un nuovo carico di emozioni.

Sembra essere tornati indietro nel tempo, quando la campionessa, autrice di successi inestimabili e inimitabili nel suo campo, faceva sognare gli appassionati dello sport acquatico ad occhi spalancati.

Con l’uscita di scena della Pellegrini dalle vasche sarà complicato per gli addetti individuare la nuova promessa. Chissà se già in questi giorni potrebbe materializzarsi il sogno di qualcuna di loro, di ripercorrere le stesse orme del ‘mostro sacro’ in corsia.

Federica Pellegrini sarà disponibile al grande evento, ma nelle vesti di dirigente ed ‘esploratrice’ di nuovi talenti dell’avvenire.

I giochi di Pechino 2022 stanno per alzare il sipario agli appassionati, compresa Federica, desiderosa di immortalare questo speciale momento, che al tempo le valse la definitiva consacrazione

Federica Pellegrini torna a sognare, il ricordo più bello: “In Italia erano le ore…”

I followers dell’ex nuotatrice Federica Pellegrini hanno condiviso uno dei momenti più belli che nel passato hanno fatto la storia della campionessa.

Tra poche ore, gli addetti alle competizioni internazionali di nuoto daranno il via ai Giochi di Pechino 2022. Un nome, una città che suona familiarissima alle orecchie della showgirl.

Oggi Federica farà il suo ritorno a Pechino, in una nuova veste “sicuramente più dura”, ovvero da dirigente e con un unico obiettivo: studiare e scovare nuovi talenti italiani e magari un suo ‘alter ego’ o degno sostituto.

Carriera che conobbe il punto più alto della gloria proprio “4 anni fa, ovvero il 13 Agosto, quando in Italia erano le quattro del mattino…” e la Pellegrini si aggiudicò la tanto agognata “Medaglia D’Oro” olimpionica, battendo tempo record e avversarie contro ogni pronostico alla vigilia.

La foto condivisa con i propri followers sul profilo Instagram ha fatto neanche a dirlo, il pieno di likes. Ora la stragrande maggioranza dei tifosi sarà incollata alla tv per tornare a sperare nelle stesse identiche emozioni che la Pellegrini, orgoglio italiano, regalò in quegli anni indimenticabili.